La puntata di Un posto al sole in onda martedì 12 maggio su Rai 3 porta con sé un intreccio fitto di emozioni, sospetti e piccoli strappi destinati a lasciare il segno. Da un lato c’è Serena, sempre più inquieta per ciò che Maurizio rappresenta nel suo presente e nel suo passato; dall’altro ci sono Manuela e Micaela, che si muovono su un terreno familiare già fragile e ormai pronto a incrinarsi del tutto. Nel mezzo, Palazzo Palladini continua a offrire il suo consueto teatro di rivalità quotidiane, questa volta alimentate da un cambio di ruolo che rischia di riaprire antiche provocazioni.

Serena tra inquietudini e desiderio di verità

A tenere banco, innanzitutto, sarà il tormento interiore di Serena. La donna non riesce a liberarsi dagli incubi legati a Maurizio e a quel filo ancora poco chiaro che lo collega a Monica. Più i sogni si fanno insistenti, più crescono in lei i dubbi su una vicenda che continua a sembrarle opaca e incompleta. Il peso di queste sensazioni la spinge a non archiviare nulla, anzi a interrogarsi con sempre maggiore insistenza su ciò che possa davvero essere accaduto tra i due.

La tensione psicologica diventa così un motore narrativo decisivo. Serena, ormai stanca di restare prigioniera delle proprie paure, prenderà seriamente in considerazione l’idea di riallacciare un contatto con Monica.

Manuela apre a Maurizio, Micaela si sente tradita

Mentre Serena cerca di fare luce su ciò che la tormenta, Manuela sceglie una direzione opposta e più conciliante. La ragazza appare determinata a dare spazio al rapporto con Maurizio, nel tentativo di recuperare un legame rimasto sospeso per troppo tempo. Dopo anni di distanza, il desiderio di costruire una relazione più solida con il padre la porta a compiere gesti concreti, segno di una fiducia che sembra crescere puntata dopo puntata.

Tra questi, anche la presentazione di Jimmy a Maurizio rappresenta un passaggio significativo. Non si tratta soltanto di un incontro familiare, ma di un gesto che racconta la volontà di Manuela di includere l’uomo nella sua vita quotidiana e di riconoscergli un posto più stabile accanto a sé.

Una scelta che, però, non passa inosservata.

Palazzo Palladini, Renato nuovo amministratore e Raffaele nel mirino

Anche le dinamiche condominiali offriranno spunti tutt’altro che marginali. Dopo la decisione di Otello di lasciare il suo incarico, la scelta del successore ricade su Renato, che accoglie la nomina con grande soddisfazione. Per lui si apre una fase nuova, vissuta con entusiasmo e con un pizzico di orgoglio in più rispetto al solito.

Forte del nuovo ruolo, Poggi non perderà occasione per punzecchiare Raffaele, trasformando la futura carica in uno strumento di bonaria ma insistente provocazione. Le sue continue frecciate promettono di accendere ulteriormente il clima a Palazzo Palladini, dove ogni piccolo cambiamento diventa presto il pretesto per riaccendere vecchie rivalità e rinnovare equilibri mai del tutto pacificati.