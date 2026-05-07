Nella puntata di venerdì 8 maggio di Un posto al sole, la soap napoletana riporta al centro della scena una vicenda destinata a pesare sugli equilibri familiari: il riavvicinamento di Maurizio alle figlie. Un rientro che non produrrà affatto gli stessi effetti su tutte, anzi finirà per dividere ancora di più le sorelle Cirillo, già attraversate da sensibilità e reazioni opposte. In parallelo, anche a casa Ferri il clima si fa sempre più delicato, mentre piccoli segnali e nuove decisioni rischiano di alimentare ulteriormente malumori e incomprensioni.

Manuela apre uno spiraglio, Micaela alza un muro

Il nodo più evidente dell’episodio riguarda proprio il ritorno di Maurizio, che porta alla luce due atteggiamenti completamente diversi. Micaela preferisce mantenere le distanze e non sembra avere alcuna intenzione di concedere spazio a un rapporto che, almeno per ora, sente ancora troppo fragile. La sua risposta è fredda, trattenuta, quasi difensiva. Manuela, al contrario, mostra un atteggiamento più aperto: per lei la possibilità di conoscere meglio il padre rappresenta un’occasione importante, quasi un tentativo di recuperare un tempo che la vita le ha sottratto per anni.

A rendere tutto ancora più complesso interviene Serena, scossa da un sogno che non la lascia in pace.

Quella visione notturna non resta un semplice episodio isolato, ma finisce per insinuare un dubbio concreto, riportando al centro una verità scomoda e delicata legata proprio a Maurizio. Il confine tra intuizione e realtà si fa sottile, e il clima intorno alle gemelle si carica di ulteriore pressione, lasciando intuire che il rapporto con il padre potrebbe diventare presto un terreno di confronto ancora più acceso.

Marina in difficoltà, Roberto e Greta sempre più uniti

Nel frattempo, la storyline che coinvolge i Ferri aggiunge un altro livello di tensione. Marina vive con crescente disagio la presenza costante di Greta accanto a Roberto, soprattutto perché i due si ritrovano a collaborare fianco a fianco nella gestione dei problemi di Cristina.

Per Marina non si tratta soltanto di una vicinanza operativa: ogni gesto condiviso tra l’ex marito e Greta contribuisce ad alimentare un malessere che diventa via via più difficile da nascondere.

Roberto si muove con decisione e riesce a convincere Greta della necessità di intervenire sulla situazione scolastica della figlia, che secondo lui starebbe frequentando ambienti poco adatti, in particolare per la presenza di Leo. La scelta di cambiare scuola a Cristina nasce dunque come misura preventiva, ma finisce anche per rafforzare l’intesa tra i due adulti coinvolti. Ed è proprio questa collaborazione sempre più stretta a rendere Marina ancora più inquieta, trasformando una questione pratica in una nuova fonte di gelosia.

Accanto a questo quadro già fitto di tensioni, si muove anche Raffaele, intenzionato a ritagliarsi un po’ di spazio per Ornella. I suoi propositi si scontrano però con gli impegni legati ai lavori in corso a Palazzo Palladini, che continuano a tenerlo occupato insieme a Renato e Otello. Proprio Otello, infine, sembra sul punto di maturare una scelta inattesa, destinata a sorprendere chi gli sta intorno e a introdurre un ulteriore elemento di imprevedibilità nella puntata.