La puntata di Un Posto al Sole in onda venerdì 15 maggio 2026 mette in primo piano tensioni personali che continuano a muovere più fronti della soap. Marina, sempre più inquieta per la presenza di Greta nella vita di Roberto, decide di compiere un gesto inatteso senza coinvolgere il marito; intanto Rosa, grazie a un libro ricevuto da Pino, rilegge in modo diverso il proprio legame con Damiano. Sullo sfondo restano anche le frizioni tra Cristina e sua madre, oltre all’ansia di Guido e Mariella per la prima uscita di Bice e Sergio.

Marina trama nell'ombra per la vicinanza fra Greta e Roberto

Il momento più delicato dell’episodio riguarda Marina, che non riesce più a ignorare la vicinanza costante di Greta a Roberto. La Giordano, già provata dalla situazione, decide di prendere un’iniziativa tutta sua e lo fa senza avvisare il marito, segno di una preoccupazione che ormai è diventata urgenza. La sua mossa, descritta come inattesa, lascia intuire che la donna sia pronta a forzare i tempi pur di arginare una presenza che considera sempre più ingombrante.

Non si tratta soltanto di gelosia, ma di una tensione che rischia di incidere sul modo in cui la coppia sta affrontando il presente. Il fatto che Marina scelga di agire in autonomia dice molto del suo stato d’animo: la fiducia nel semplice confronto sembra non bastare più, e la puntata gioca proprio su questa frattura silenziosa, fatta di timori tenuti a bada e di una decisione presa lontano dagli occhi di Roberto.

Rosa rilegge Damiano, mentre la famiglia continua a scricchiolare

Sul versante sentimentale, la scena si sposta su Rosa. Un libro donato da Pino diventa l’occasione per guardare con occhi nuovi il suo rapporto con Damiano, spingendola a riconsiderare un legame che finora era rimasto sospeso tra dubbi e sensazioni non ancora del tutto chiarite. È un passaggio importante, perché suggerisce un cambio di prospettiva più intimo che plateale, costruito su un gesto semplice ma capace di riaprire una riflessione profonda.

Intanto, la soap continua a lavorare su una rete di tensioni familiari che restano ben vive. Cristina non riesce a perdonare la madre, e il conflitto tra le due non accenna a rientrare.

Anche Guido e Mariella vivono ore di apprensione per la prima uscita tra Bice e Sergio, segno che ogni piccolo movimento relazionale sembra ancora carico di possibili conseguenze. La puntata del 15 maggio mette così insieme gesti nascosti, emozioni riemerse e rapporti familiari che restano fragili, tenendo aperta più di una linea narrativa