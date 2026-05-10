Il lunedì a Palazzo Palladini si apre sotto il segno del sospetto e delle manovre oscure. La puntata di Un posto al sole in onda il 18 maggio alle 20:50 su Rai 3 non sarà solo un passaggio di transizione, ma metterà in moto una serie di eventi destinati a stravolgere gli equilibri della famiglia Ferri e non solo. Al centro della scena, una Marina Giordano più determinata che mai e la giovanissima Cristina, preda dei primi, complicati sentimenti scolastici.

L'ossessione di Marina: il piano per eliminare Greta

Non è una novità che tra Marina e Greta il clima sia gelido, ma stavolta la Giordano sembra aver deciso che il tempo delle schermaglie è finito.

Per Marina, la presenza della Fournier rappresenta una minaccia costante al suo rapporto con Roberto, un’ombra che rischia di oscurare ogni suo progetto futuro. La trama che Marina inizierà a tessere in questo appuntamento è sottile e spietata: non si tratta solo di allontanare Greta da Roberto, ma di estrometterla completamente dalle loro vite, privandola di ogni appiglio. Le anticipazioni suggeriscono che la Giordano giocherà su più tavoli, manipolando informazioni e situazioni per spingere la rivale verso l’auto-sabotaggio. Roberto, dal canto suo, si troverà tra due fuochi, ignaro della crudeltà del piano che la sua compagna sta mettendo in atto.

Il dramma dei piccoli: Cristina tra lealtà e rimpianto

Se ai piani alti si gioca con il potere, nel mondo dei più piccoli si gioca con il cuore. La piccola Cristina sta vivendo un momento di grande euforia: il riavvicinamento con Leo, il suo compagno di scuola, l'ha resa radiosa. Dopo un periodo di distanza, i due sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo, ma questo idillio nasconde una trappola psicologica per la figlia di Roberto. Il desiderio di Cristina di essere all'altezza delle aspettative di Leo e, soprattutto, il terrore di essere nuovamente esclusa o di deluderlo, la porteranno a compiere un passo falso. Le anticipazioni ci rivelano che, per compiacere il suo amico, Cristina farà una cosa di cui potrebbe pentirsi amaramente.

Quel che è certo è che l'innocenza di Cristina verrà messa a dura prova, e il senso di colpa per aver tradito la fiducia degli adulti o i propri valori potrebbe segnarla profondamente nelle puntate a venire.