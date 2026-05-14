Su Rai3, da lunedì 18 a venerdì 22 maggio si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Leo torna ad interessarsi di Cristina e quest'ultima per soddisfare ogni richiesta del giovane arriva a commettere gesti di cui poi si pentirà. Intanto un evento rischia di far emergere la relazione segreta tra Alberto e Anna.

Un posto al sole: cosa succede nei nuovi episodi

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Un posto al sole, vedono Leo in totale controllo su Cristina: quest'ultima dopo aver notato nuovamente l'interesse del ragazzo commette un gesto di cui poi sembra pentirsi.

Ma non è tutto perché la giovane Ferri pur di soddisfare le richieste di Leo arriva per fino a mettersi contro i proprio genitori. Nel frattempo Marina con la complicità di Mori porta avanti il suo piano per allontanare Greta da Roberto: l'ex moglie di Ferri chiede aiuto per recuperare il rapporto con la figlia, inconsapevole che è proprio Marina a remare contro di lei. Roberto invece mette sotto pressione Michele per realizzare una trasmissione molto simile a quella trasmessa su Radio Marechiaro 87.

La relazione segreta tra Alberto e Anna rischia di essere scoperta a causa di un evento: Palladini preoccupato per la donna la raggiunge a casa e dopo aver scoperto che Anna ha avuto un malore la porta in ospedale, ma la sua vicinanza solleva dubbi.

Maurizio invece è sparito e Manuela non riesce a comprenderne il motivo, mentre Serena decide di contattare Monica per capire la modalità del rapporto tra lei e Imperiali. Rosa ritrova la complicità con Pino, ma la donna non sa che a breve sarà vittima di un truffa architettata da Manuel e Damiano. Raffaele e Ornella invece risultano essere sempre più distanti e tale situazione non fa altro che favorire la posizione di Vanni. Bice ha chiuso con Sergio e nonostante Mariella cerchi di far ragionare la donna, quest'ultima non sembra voler tornare sui suoi passi.

Dove e quando seguire la soap targata Rai

Tutti gli appassionati della tv soap targata Rai possono seguirla tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20:50.

Chi invece intende seguire le trame di upas in streaming e on demand può farlo sul sito gratuito RaiPlay nella sezione dedicata.