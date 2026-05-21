Dal 25 al 29 maggio su Rai3 vanno in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Gli spoiler della nuova settimana, vedono ancora una volta Cristina in lite con i genitori: la ragazza vorrebbe portare Leo in vacanza con loro, ma i Ferri sono contrari. Anche Alberto è ad un bivio riguardante la sua situazione sentimentale: Palladini deve decidere se rinunciare alla relazione con Anna o ferire suo figlio Gianluca.

Un posto al sole: cosa succede dal 25 al 29 maggio

Le anticipazioni legate alle nuove trame di Un posto al sole, parlano di una tensione tra Cristina ed i suoi genitori: la ragazza non intende deludere Leo al punto che vuole portarlo in vacanza con lei, ma i Ferri non sembrano affatto essere d'accordo sulla presenza del giovane. Marina si offre di trovare un compromesso tra Cristina e suo padre Roberto, ma la situazione sembra essere molto ingarbugliata.

Intanto Rossella non sa come comportarsi dopo il confronto avvenuto tra Gianluca e suo padre Alberto.

Quest'ultimo è innamorato follemente di Anna, ma la donna prende una decisione drastica sul loro rapporto. Nonostante gli ostacoli, Palladini junior non intende rinunciare alla donna che ama ma si trova ad un bivio: lasciar andare la liaison con Anna oppure ferire suo figlio Gianluca consapevole che magari un giorno capirà e lo potrà perdonare. Manuela invece riceve una brutta notizia da Maurizio e come se non bastasse, la Cirillo si ritrova a discutere con la sorella gemella proprio per un argomento legato al padre. Per quanto riguarda Mariella e Guido, la coppia si ritrova a cena con Bice e Massaro ma i primi due vengono messi a dura prova dopo la notte brava.

Ornella e Raffaella invece sono in procinto di partire per un viaggio, nonostante la dottoressa sia sempre più in sintonia con Vanni e ciò scatena la reazione del portiere poiché legge un messaggio sul telefono della moglie.

Infine Michele vuole ingaggiare un comico per il suo programma radiofonico, ma la sua famiglia non sembra fare i salti di gioia.

Dove è possibile seguire la soap

La tv soap targata Rai è possibile seguirla sul terzo canale della rete ammiraglia a partire dalle ore 20:50.

Gli episodi possono essere seguiti in diretta oppure sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dov'è possibile rivedere anche le puntate precedenti. Ogni appuntamento ha una durata di circa 25 minuti.