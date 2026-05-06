La puntata del 7 maggio 2026 di Un posto al sole si preannuncia ricca di dinamiche emotive e colpi di scena, con diverse storyline che si intrecciano tra sentimenti, gelosie e rapporti familiari sempre più complessi. Nel cuore di Palazzo Palladini, i legami si rafforzano ma allo stesso tempo rischiano di incrinarsi definitivamente, dando vita a un episodio in cui ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili.

Ornella e Vanni, una complicità che preoccupa: Raffaele interviene

Uno dei filoni principali dell’episodio riguarda il rapporto tra Ornella e Vanni, che continua a evolversi in modo sempre più evidente.

La loro intesa cresce giorno dopo giorno, alimentata da momenti condivisi che li avvicinano sempre di più.

Questa sintonia non passa inosservata, soprattutto agli occhi di Raffaele, che percepisce il rischio di perdere terreno nella relazione con la moglie. Proprio per questo decide di agire, organizzando un gesto speciale nel tentativo di recuperare il rapporto e ristabilire un equilibrio che sembra vacillare.

La situazione si fa delicata, perché ciò che nasce come semplice complicità potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, mettendo in discussione una coppia storica e aprendo scenari carichi di tensione emotiva.

Scontri familiari e fragilità emotive: Cristina contro il padre, Gianluca cerca aiuto

Parallelamente, la puntata del 7 maggio porta in primo piano anche tensioni familiari sempre più accese. Il conflitto tra Cristina e suo padre raggiunge livelli critici: la ragazza non accetta le decisioni imposte e il confronto tra i due diventa sempre più duro e difficile da gestire.

In questo clima già teso, si inserisce anche la situazione di Marina, sempre più a disagio per la presenza ingombrante di Greta, che riaccende gelosie e insicurezze mai del tutto sopite.

Sul piano emotivo, invece, Gianluca attraversa un momento particolarmente fragile. Dopo gli eventi recenti, il ragazzo cerca conforto in Rossella, trovando in lei un punto di riferimento capace di aiutarlo ad affrontare le difficoltà.

Infine, anche Alberto si troverà davanti a una scoperta inattesa riguardo ad Anna, elemento che aggiunge ulteriore tensione a un quadro già complesso e destinato a evolversi nelle prossime puntate.