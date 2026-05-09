Le dinamiche tra i corridoi di Palazzo Palladini e i quartieri di Napoli si fanno sempre più tese nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda a maggio su Rai 3 alle 20:50. Al centro della scena troviamo un triangolo pericoloso fatto di omissioni, sospetti e un amore clandestino che sta per trasformarsi in una trappola. Il rapporto tra Alberto Palladini e la giovane Anna raggiungerà un punto di non ritorno, costringendo l'avvocato a una mossa disperata che potrebbe distruggere definitivamente il già fragile legame con suo figlio Gianluca.

La quiete prima della tempesta: il sospetto di Alberto

Dopo l'inquietante faccia a faccia tra Gianluca e Anna, la ragazza cercherà di correre ai ripari imponendosi un distacco forzato da Alberto. Questo apparente allontanamento sembrerà favorire una tregua tra padre e figlio, permettendo loro di condividere un raro momento di svago. Tuttavia, la serenità sarà solo di facciata. Verso la fine di maggio, l'ossessione di Alberto prenderà il sopravvento: incapace di accettare il silenzio di Anna, l'avvocato proverà a rintracciarla ripetutamente. Il mancato riscontro da parte della giovane farà scattare in lui un campanello d'allarme: Palladini intuirà che dietro quel silenzio non c'è solo una scelta razionale, ma un pericolo reale e imminente.

Corsa contro il tempo: un salvataggio che scotta

L'istinto di Alberto si rivelerà purtroppo corretto. In preda a un presentimento nefasto, l'uomo si precipiterà a casa di Anna, trovandola in condizioni critiche. Per salvarla, non avrà altra scelta se non caricarla in auto e correre in ospedale. Sebbene il gesto sia nobile e dettato dall'emergenza, le conseguenze rischiano di essere catastrofiche: un ricovero ospedaliero lascia tracce e attira domande scomode. Alberto si ritroverà intrappolato in un paradosso: l'atto che ha salvato la vita della sua amata potrebbe essere lo stesso che sancisce la fine del loro segreto. Il rischio maggiore porta però il nome di Gianluca. Il giovane Palladini è sempre più vicino a scoprire la verità sulla doppia vita del padre e sull'identità della donna che si è intromessa tra loro.

Alberto, ormai privo di una via d'uscita onorevole, vedrà il terreno mancare sotto i piedi, consapevole che se il figlio dovesse collegare i punti di questa tragica vicenda, la rottura all'interno della famiglia sarebbe definitiva e insanabile.