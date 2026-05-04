Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dall’11 al 15 maggio 2026, in onda alle 20:50 su Rai 3, mostreranno un intreccio di emozioni e conflitti che coinvolgeranno molti protagonisti. Al centro ci sarà Serena, turbata da un incubo che sembrerà riaprire una ferita mai del tutto chiusa e che getterà nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua relazione con Monica. Mentre lei cercherà di capire se confidarsi o meno con Manuela, tutte le altre storie della settimana avanzeranno in parallelo, creando un mosaico di tensioni familiari, gelosie, scelte difficili e alleanze inattese.

Serena sarà sconvolta da un incubo e inizierà a dubitare della versione di Maurizio

La settimana si aprirà con Serena profondamente scossa: un incubo vivido e inquietante la metterà di fronte a dettagli che sembreranno contraddire ciò che Maurizio le aveva raccontato sulla fine della storia con Monica. Il sogno, così realistico da sembrare un ricordo, la spingerà a chiedersi se abbia ignorato segnali importanti e se dietro quella rottura ci sia qualcosa che non è mai stato detto. Intanto, Manuela sarà impegnata a organizzare il primo incontro tra Jimmy e il suo nuovo nonno, e Serena si troverà divisa tra il bisogno di confidarsi e la paura di aggiungere tensioni in un momento già delicato. Parallelamente, Maurizio deciderà di raccontare la sua versione dei fatti, ma le sue parole non faranno che aumentare i dubbi di Serena, che continuerà a scavare nel passato con crescente inquietudine.

Intanto, tutte le altre trame della settimana avanzeranno tra scontri, gelosie e decisioni difficili

Mentre Serena cercherà di dare un senso al suo incubo, il resto di Palazzo Palladini vivrà una settimana altrettanto intensa. Manuela rafforzerà il legame con suo padre, mentre Micaela vivrà questo avvicinamento come un tradimento personale, alimentando nuove tensioni tra le gemelle. Nel frattempo, la gelosia di Raffaele verso Vanni esploderà in un confronto durissimo con Ornella, destinato a lasciare una frattura profonda che si ripercuoterà anche sul rapporto con Renato, già incrinato dalle provocazioni legate al nuovo incarico di Otello. Parallelamente, Ferri riuscirà a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma il loro scontro rivelerà motivazioni personali molto più profonde di una semplice rivalità professionale.

Cristina continuerà a non perdonare Greta, mentre Marina, sempre più inquieta dalla presenza della donna nella sua vita e in quella di Roberto, prenderà un’iniziativa senza informare il marito. Rosa, grazie al libro ricevuto da Pino, inizierà a guardare Damiano con occhi diversi, mentre Guido e Mariella attenderanno con ansia la prima uscita tra Bice e Sergio, temendo che possa trasformarsi nell’ennesimo disastro.