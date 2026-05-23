Su Il Corriere della sera il critico televisivo Aldo Grasso ha fortemente criticato Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset che sta per volgere alla conclusione della sua messa in onda stagionale.

La critica a Uomini e donne di Aldo Grasso

Tra le righe della sua critica, Aldo Grasso ha detto che Uomini e donne è un programma dove i sentimenti sono usati e sfruttati come dei 'semilavorati industriali'.

Ma non é tutto. Per Aldo Grasso il format di Maria De Filippi lo si può definire come “La riduzione dell’intimità a puro formato".

I sentimenti dei protagonisti partecipanti al dating show hanno il minimo comune denominatore dell'umiliazione pubblica, in quanto sottoposti all'esposizione mediatica e quindi a continue critiche da parte dei telespettatori, in particolare sui social media.

Per il critico, inoltre, anche la stessa produttrice e conduttrice va contestata, in quanto principale responsabile delle dinamiche tra i protagonisti, regista e parte integrante del format di Canale 5: "é proprio questa finta neutralità da arbitro imparziale a legittimare il gioco…”, ha scritto Aldo Grasso indirizzando la sua critica al dating show. Per il critico, vi é appunto un "rigore cinico" nel gestire il materiale umano dei sentimenti che legano i protagonisti nel dating show: "L’umiliazione pubblica del corteggiatore di turno, la vivisezione dell’aspetto fisico e lo sfruttamento delle fragilità caratteriali non sono incidenti di percorso o derive impreviste: sono il motore della narrazione.

La vera forza di MDF sta nella capacità di disinnescare la colpa, trasformando la fiera delle vanità e delle miserie umane in un rito quotidiano accettabile, persino rassicurante. Seduta sui gradini, apparentemente distaccata, talvolta persino silente o mossa da un geometrico sussulto moralizzatore quando il baccano supera il livello di guardia. È proprio questa finta neutralità da arbitro imparziale a legittimare il gioco."

Come seguire il dating show

Uomini e Donne è il celebre dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45. Il programma mette a confronto diverse generazioni alla ricerca dell'amore, divise storicamente tra il Trono Classico (dedicato ai giovani) e il Trono Over (dedicato a partecipanti più adulti).

Per seguire il programma in TV basta sintonizzarsi tutti i pomeriggi dei giorni feriali su Canale 5. Tutte le puntate intere, le clip dei singoli protagonisti e i retroscena a telecamere spente sono disponibili gratuitamente sul sito ufficiale Witty TV e sulla piattaforma multimediale Mediaset Infinity.

Le discussioni in studio vedono come storici opinionisti fissi Tina Cipollari e Gianni Sperti.