Cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne in onda il 19 maggio? Su Witty Tv sono state postate le anticipazioni di quello che vedranno i telespettatori questo martedì: Barbara De Santi monopolizzerà gran parte del tempo a disposizione confrontandosi e poi chiudendo con Massimo, invece Gemma Galgani si lamenterà del comportamento di un signore con il quale è uscita a cena nell'ultimo periodo.

Gli spoiler della nuova puntata

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa in tv oggi, 19 maggio, svelano che in studio si parlerà quasi esclusivamente di Barbara.

Nonostante la chiusura della volta precedente, la dama si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Massimo e racconterà di quello che si sarebbero detti e scritti nei giorni di pausa dalle registrazioni.

La protagonista del trono Over non nasconderà la sua delusione per il poco trasporto che il cavaliere mostrerà nei suoi confronti, anzi farà "mea culpa" e tornerà a sedersi nel parterre.

L'imprenditore, invece, accetterà di incontrare una signora che vorrebbe conoscerlo e ciò scatenerà i commenti piccati degli opinionisti.

La scenata di Gemma a Uomini e donne

L'ultima parte della punta odierna di Uomini e donne sarà dedicata a Gemma e a quello che avrà da rimproverare ad un cavaliere del parterre.

Le anticipazioni svelano che la dama perderà le staffe quando vedrà il suo spasimante ballare con un'altra e per questo inizierà ad andargli contro in maniera piuttosto veemente.

Questa frequentazione terminerà e la 76enne proverà a riavvicinarsi al suo "ex" Mario mostrandosi gelosa del suo legame con Cinzia.

Il ritorno di Mario nel parterre

A partire da oggi andrà in onda la registrazione di Uomini e donne (sarà divisa in più parti) in cui Mario riprenderà posto nel parterre Over.

L'imprenditore pugliese finirà subito al centro delle dinamiche del programma riallacciando un rapporto con Cinzia, ma Gemma proverà ad intromettersi tra loro senza riuscirci.

La stagione 2025/2026 terminerà con un addio definitivo del cavaliere sia alla dama di Salerno che al programma Mediaset, invece Galgani si preparerà ad affrontare l'ennesima estate da single.