Oggi, 13 maggio, andrà in onda una puntata di Uomini e donne che è stata registrata un paio di settimane fa e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. Marina finirà al centro delle critiche degli opinionisti per i messaggi che manderà a Stefano, impegnato in altre frequentazioni. Alessio Pili Stella, invece, farà una romantica dichiarazione d'amore a Debora Bragetti e poi le chiederà di andare via insieme.

Baci e tensioni in studio

Nel giorno in cui ci sarà l'ultima registrazione di Uomini e donne prima delle vacanze, su Canale 5 andrà in onda una puntata interamente dedicata al trono Over.

Le anticipazioni del web svelano che si partirà con Marina e con le critiche che riceverà dagli opinionisti per aver contattato Stefano, un ex che starebbe provando ad andare oltre uscendo a cena con altre signore.

Successivamente la dama accoglierà un suo aspirante corteggiatore e rimarrà colpita da un peluche gigante che le regalerà.

Paola e Antonio, invece, si accomoderanno al centro e parleranno dei baci che si sono scambiati fuori dallo studio, poi Cristina interverrà e metterà in dubbio l'interesse del cavaliere per la "collega" di parterre.

Nuova coppia Over a Uomini e donne

La puntata del 13 maggio proseguirà con una romantica dichiarazione d'amore da parte di Alessio a Debora.

Il cavaliere si accomoderà al pianoforte e suonerà un brano per la dama alla quale proporrà di lasciare Uomini e donne insieme dopo una frequentazione lunga e altalenante.

L'ultima parte, invece, sarà dedicata all'ennesimo confronto tra Marco e Cinzia sullo stallo in cui è finita la loro conoscenza dopo le segnalazioni che sono arrivate dall'esterno.

Gli spoiler delle ultime riprese

Martedì scorso si è registrata la scelta di Ciro, ma Maria De Filippi ha trovato il tempo per aggiornare il pubblico sulla vita sentimentale di Cinzia.

Qualche giorno fa la dama ha deciso di riallacciare un rapporto con Mario (che è tornato dopo un mese e mezzo d'assenza) e ha detto di "no" alla proposta di Marco di riprovarci.

Il cavaliere di Milano, infatti, ha provato a recuperare chiedendo scusa alla donna che aveva "scaricato" la scorsa settimana, ma in risposta ha ricevuto un secco rifiuto.