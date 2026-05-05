Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 5 maggio svelano che Barbara De Santi ha dovuto rispondere agli attacchi di Massimo, il cavaliere che ha frequentato in questo periodo. Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha informato fan e curiosi del fatto che Magda Catozzi avrebbe detto "no" ad un confronto in studio con Mario Lenti.

Scintille tra i senior di Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 5 maggio si è parlato molto di Barbara e degli sviluppi negativi che ci sono stati nella sua conoscenza con Massimo.

Dopo un inizio idilliaco, infatti, i due hanno cominciato a litigare e anche oggi hanno avuto un vivace battibecco in studio.

Il cavaliere ha attaccato duramente la dama sostenendo che sarebbe troppo polemica, che non le andrebbe mai bene niente e lui non è disposto a frequentare una persona così.

Il ritorno di Mario

Un'anticipazione che ha spiazzato molti fan di Uomini e donne, è quella del ritorno di Mario.

Dopo circa un mese e mezzo, infatti, il cavaliere ha ripreso posto nel parterre e si è detto pronto a rimettersi in gioco uscendo a cena con le signore che sono sedute di fronte a lui.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni, la redazione aveva invitato anche Magda alla registrazione del 5 maggio per un confronto con l'imprenditore con il quale è stata avvistata pochi giorni fa in discoteca.

La dama, però, ha preferito non accettare quest'invito e infatti oggi non era agli Elios.

Epilogo amaro tra Cinzia e Marco

Dopo settimane di dichiarazioni d'amore e dubbi, si è conclusa definitivamente la frequentazione tra Marco e Cinzia.

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 5 maggio, infatti, svelano che il cavaliere ha scelto di lasciare il programma (non si è presentato agli Elios pur sapendo che ci sarebbe stata una registrazione) e nel farlo non ha proposto alla dama di andare via insieme a lui.

Probabilmente scosso dalle segnalazioni che sono arrivate sul suo conto nelle ultime puntate, il protagonista del trono Over ha deciso di non continuare l'avventura nel dating-show e ciò ha portato anche alla fine della sua chiacchieratissima conoscenza con Cinzia.