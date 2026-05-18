Cosa accadrà nelle ultime puntate di Uomini e donne prima delle vacanze? Le anticipazioni del web svelano che Cinzia Paolini sarà protagonista assoluta con discussioni, riavvicinamenti e uscite dallo studio. Da qui alla fine di maggio, dunque, i telespettatori assisteranno a diversi "no" della dama a Marco Troiani e ad un suo ritorno di fiamma con Mario Lenti. Tra i colpi di scena di fine stagione ci sarà anche la scelta di Ciro Solimeno, che preferirà Elisa Leonardi a Martina Calabrò.

Gli spoiler del finale di stagione

Le prossime puntate di Uomini e donne avranno un'unica protagonista: stando alle anticipazioni del web, Cinzia monopolizzerà gran parte del tempo a disposizione con le sue frequentazioni.

La dama incasserà con dignità la decisione di Marco di interrompere la loro conoscenza da un giorno all'altro, ma poi entrerà in confusione quando lui tornerà e le si riproporrà in tutti i modi.

Nel finale di stagione, infatti, il cavaliere cercherà di recuperare il rapporto con la sua amata nonostante il riavvicinamento tra quest'ultima e Mario, che riprenderà posto nel parterre dopo una lunga assenza.

Lacrime e tentennamenti a Uomini e donne

In una delle ultime puntate che andranno in onda prima della pausa estiva Marco si metterà a piangere quando Cinzia lo rifiuterà, poi proverà a farle cambiare idea dicendole che tornerebbe con lei nonostante i momenti di intimità che avrebbe vissuto con Mario.

La dama di Uomini e donne non si farà intenerire dalle lacrime del suo ex, ma gli attacchi che riceverà dagli opinionisti la spingeranno a uscire dallo studio più volte.

Questa situazione intricata si sbroglierà solo quando l'imprenditore pugliese sceglierà di interrompere la frequentazione con Cinzia e lascerà il programma definitivamente.

L'ultima scelta dell'edizione 2025/2026

Questa stagione di Uomini e donne si concluderà con i tormenti d'amore di Cinzia e con la scelta dell'unico tronista del cast, Ciro.

Come svelano le anticipazioni del web, infatti, il giovane si dichiarerà a Elisa e con lei ballerà romanticamente sotto una cascata di petali rossi.

Ad oggi, 18 maggio, i due sono gli unici protagonisti del trono Classico che si sono fidanzati in questa stagione che stanno ancora insieme.