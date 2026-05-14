Lo scorso 13 maggio si sono registrate le ultime puntate di Uomini e donne della stagione, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato tutto quello che è successo in studio. Stando alle anticipazioni che sono trapelate in queste ore, Cinzia Paolini ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione e ciò ha creato malcontento nel parterre: le dame e i cavalieri del trono Over, infatti, sono usciti in segno di protesta e questa cosa non era mai accaduta in passato.

Cinzia tra Marco e Mario

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 13 maggio svelano che Cinzia è stata protagonista assoluta con discussioni, confronti, domande provocatorie e tentennamenti.

La registrazione è cominciata con l'ennesimo tentativo di Marco di riavvicinarsi alla dama con una dichiarazione d'amore fatta tra le lacrime, poi è proseguita con una serie di attacchi da parte degli opinionisti nei confronti della protagonista del trono Over per la sua poca chiarezza.

L'imprenditrice è uscita e rientrata dallo studio più volte, ha interrogato Mario sui sentimenti che proverebbe per lei e poi ha chiesto un gesto forte da parte sua: tutto questo "show" ha monopolizzato le ultime puntate della stagione e ciò non è piaciuto agli altri componenti del parterre.

Colpo di scena a Uomini e donne

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nel corso della registrazione di Uomini e donne del 13 maggio è accaduta una cosa inaspettata e inedita, nel senso che non era mai successa in più di vent'anni di programma.

"C'è un dettaglio choc: tutto il parterre, sia maschile che femminile, è uscito dallo studio. Le dame e i cavalieri erano stufi di Cinzia e hanno deciso di andarle contro così. Non era mai successo", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo social.

Gli altri spoiler della registrazione

Sempre nel corso delle ultime riprese della stagione c'è stata una sfilata femminile e a vincerla è stata Gemma.

La redazione, dunque, ha deciso di chiudere l'edizione 2025/2026 invitando Alessandro Rausa e la compagna Maria Teresa per una chiacchierata e poi aggiornando il pubblico sui cani che sono stati adottati in questi mesi.

Gli studi Elios riapriranno i battenti a fine agosto, quando inizieranno le riprese delle puntate che poi andranno in onda a settembre.