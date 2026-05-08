Manca meno di una settimana alla fine del percorso di Ciro Solimeno a Uomini e donne: tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, infatti, il ragazzo farà la sua scelta. In queste ore, però, alcuni fan hanno segnalato a Lorenzo Pugnaloni che il tronista è a Catania, dove si è recato per registrare l'ultima esterna con Elisa Leonardi: i due sono stati ripresi mentre si abbracciavano e poi durante una passeggiata in città.

Lo spoiler dell'ultimo appuntamento con Elisa

Pochi giorni fa Ciro ha annunciato che farà la scelta la prossima settimana, ovvero in una delle due registrazioni che chiuderanno l'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

Visto che manca pochissimo all'epilogo della sua avventura nel dating-show, il tronista deve fare chiarezza sui sentimenti che prova e sulla persona con la quale vorrebbe fare coppia lontano dai riflettori.

Oggi, 8 maggio, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le foto e i video che i fan hanno fatto a Ciro mentre faceva l'ultima esterna con Elisa: i due sono stati immortalati a Catania mentre si abbracciavano oppure mentre passeggiavano per le vie della città dove vive la corteggiatrice.

prontissime a prendere sto palo e ad insultare ciruzzo pic.twitter.com/ROclcor7g8 — 𝑬𝒍𝒍𝒆 🌻 (@Ellepi) May 8, 2026

La reazione dei fan di Uomini e donne

Le foto di Elisa e Ciro a Catania hanno già fatto il giro del web, e i fan che sostengono questa coppia non sono riusciti a non emozionarsi vedendoli così complici fuori dagli studi di Uomini e donne.

"Non sono pronta a prendere un palo", "Ciro vedi che devi fare", "Pensaci bene", "Mi sto strappando i capelli per questi due", "Siete tutto", "Ciro mi raccomando", "Ti prego", "Lei è quella giusta", "Ne usciremo esauriti", "Non ero pronta", "Sono troppo belli insieme", "Voglio impazzire", si legge su X l'8 maggio.

La data delle registrazioni di fine stagione

Quando si registrerà la scelta di Ciro? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da tempo, ma fino ad ora hanno saputo soltanto che il cast sarà in studio sia il 12 che il 13 maggio.

La prossima settimana si concluderanno le riprese di questa stagione del dating-show, quindi il tronista si dichiarerà ad una tra Elisa e Martina o martedì o mercoledì.

Il pubblico sembra avere una preferenza per la corteggiatrice catanese, invece si dice che i genitori di Solimeno vedrebbero meglio la romana accanto al figlio.