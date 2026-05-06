Manca solo una settimana alla scelta di Ciro Solimeno ed è stato lui stesso ad annunciarlo nel corso della registrazione di Uomini e donne del 6 maggio. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese odierne, infatti, svelano che il tronista ha informato le sue corteggiatrici che la prossima volta si dichiarerà ad una di loro, ma Elisa Leonardi ha pianto perché è convinta che sarà rifiutata.

Finisce l'avventura di Ciro a Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 6 maggio è stata mostrata l'esterna che Ciro ha fatto con Martina il giorno precedente, un appuntamento tranquillo che si è concluso con un dolce abbraccio.

Subito dopo Maria De Filippi ha fatto entrare Elisa in studio e tutti sono rimasti colpiti dalle sue lacrime.

La giovane ha ribadito quello che ha detto nella registrazione di ieri, ovvero che è sicura che il tronista sceglierà la sua rivale.

Rotture e scontri tra gli Over

Nella registrazione di Uomini e donne del 6 maggio si è parlato anche di alcuni componenti del parterre Over, in particolare di Diego e della reazione che ha avuto alla decisione di Marta di interrompere la loro conoscenza.

Massimo, invece, ha incontrato una signora che si era proposta come sua corteggiatrice, ma ha scelto di mandarla via. Questa donna, però, ha chiesto di rientrare dopo qualche minuti e si è lamentata del comportamento del cavaliere e della superficialità con la quale l'avrebbe giudicata.

Le ultime riprese della stagione

Oggi Ciro ha annunciato che la prossima settimana farà la scelta, e si sa già che ciò avverrà o martedì 12 o mercoledì 13 maggio.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni in queste ore, l'edizione 2025/2026 di Uomini e donne andrà in onda fino alla fine del mese in corso, ma le registrazioni delle puntate si interromperanno tra sette giorni.

Il fidanzamento di Ciro con una tra Elisa e Martina, dunque, chiuderà una stagione poco fortunata per le coppie del trono Classico: attualmente, infatti, solo Sara e Alessio stanno ancora insieme di tutti i protagonisti che si sono scelti dopo una frequentazione più o meno lunga davanti alle telecamere del dating-show.