Oggi, 12 maggio, si è svolta una registrazione di Uomini e donne che molti fan aspettavano da tempo, quella in cui Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta. Come hanno anticipato i profili social del programma quando le riprese erano ancora in corso, il tronista si è dichiarato a Elisa Leonardi e con lei ha fatto un romantico ballo sotto una cascata di petali rossi. Delusione per Martina Calabrò, che è stata rifiutata dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere del dating-show.

La decisione finale di Ciro

Il percorso di Ciro a Uomini e donne si è concluso in queste ore e a confermarlo sono le foto che i profili social della trasmissione hanno pubblicato mentre la registrazione del 12 maggio era ancora in corso.

Oggi il tronista ha fatto il nome della corteggiatrice che gli è entrata nel cuore dopo più di quattro mesi, quella con la quale spera di costruire qualcosa di importante lontano dalle telecamere.

Dalle anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios nel pomeriggio, Ciro ha scelto Elisa e lei gli ha risposto di "sì".

I due ragazzi si sono scambiati dolci parole e poi hanno ballato sotto la cascata di petali rossi che nel programma simboleggia l'inizio di un nuovo amore.

Tante emozioni in studio

La registrazione di Uomini e donne del 12 maggio si è aperta con l'ingresso in studio di Ciro e con la messa in onda dei video dei momenti più carini che ha vissuto con tutte e due le corteggiatrici.

Gli opinionisti e i componenti del parterre Over sono stati interpellati sulle ultime esterne che il tronista ha fatto con le sue pretendenti, ovvero le intere giornate che ha trascorso con ognuna di loro prima di prendere una decisione.

Il ragazzo si è confrontato prima con la spasimante che ha rifiutato (Martina) e poi con quella che ha scelto e alla quale ha regalato un bel mazzo di rose.

Tutte le coppie di Uomini e donne 2025/2026

Con la scelta che c'è stata oggi (ma che andrà in onda alla fine di maggio su Canale 5) salgono a quattro le coppie che si sono formate in quest'edizione di Uomini e donne, ma quasi tutte si sono già separate.

Flavio e Nicole si sono fidanzati a dicembre e all'inizio di marzo hanno annunciato la rottura, invece Cristiana ad Ernesto sono stati insieme da febbraio alla fine di aprile.

In questi giorni si vocifera che anche Sara e Alessio si sarebbero lasciati a neppure un paio di mesi di distanza dalla scelta in studio.