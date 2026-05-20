Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda nei prossimi giorni saranno quasi interamente dedicate a Mario Lenti, che riprenderà posto nel parterre dopo un periodo d'assenza. Le anticipazioni del web, inoltre, svelano che il cavaliere si riavvicinerà a Cinzia Paolini e Gemma Galgani non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti dell'unico uomo che le ha fatto battere il cuore in questa stagione.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Cosa accadrà a Uomini e donne prima del weekend? Le anticipazioni del web svelano che le porte degli studi Elios si riapriranno per un protagonista di quest'edizione che era assente da qualche mese, ma che sceglierà di tornare proprio a ridosso della pausa estiva.

Mario si riaccomoderà nel parterre e darà la sua versione sul perché il flirt con Magda non sarebbe durato, ma a far discutere sarà un invito che farà a Cinzia.

Il cavaliere chiederà alla sua ex di fare un ballo, lei accetterà e questo sarà l'inizio di un ennesimo riavvicinamento tra loro.

La reazione piccata di Gemma

Il ritorno di fiamma tra Mario e Cinzia non farà piacere a Gemma, che in diverse occasioni interverrà per dirsi molto delusa dal comportamento del cavaliere.

Stando a quello che si legge sul web, la dama di Uomini e donne rimarrà male perché il suo "ex" le preferirà un'altra per l'ennesima volta in questa stagione e lo farà presente davanti a tutti.

La protesta di Galgani, però, non cambierà le cose e anzi i due protagonisti del trono Over continueranno a frequentarsi sempre più assiduamente.

Tutti single alla fine della stagione

Quando manca poco più di una settimana alla messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne 2025/2026, i fan più curiosi sanno già come andrà a finire tra Mario e Cinzia.

La frequentazione tra i due sarà messa a dura prova da Marco, che tornerà in studio per chiedere un'altra chance alla dama della quale dice di essere innamorato.

In studio si parlerà dei momenti di intimità che la protagonista del trono Over avrebbe condiviso con entrambi i cavalieri, ma a sbloccare la situazione sarà l'imprenditore pugliese, che ad un certo punto chiuderà la conoscenza e andrà via dallo studio.