Lunedì 25 maggio inizierà l'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne: venerdì 29, infatti, andrà in onda la puntata che chiuderà un'edizione di grande successo del dating-show. Le anticipazioni del web svelano che nei prossimi giorni i telespettatori assisteranno alla romantica scelta di Ciro Solimeno e poi ad un vero e proprio show da parte di Cinzia Paolini, che finirà al centro delle critiche per le sue conoscenze con Marco Troiani e Mario Lenti.

Lieto fine per Ciro a Uomini e donne

Cosa accadrà nelle ultime puntate di Uomini e donne della stagione?

Le anticipazioni svelano che tra lunedì 25 e martedì 26 maggio andrà in onda la scelta dell'unico tronista del cast.

A conclusione di un percorso che è durato circa quattro mesi, infatti, Ciro sceglierà Elisa e lo farà in modo molto romantico.

Dopo aver detto "no" a Martina, il giovane si dichiarerà alla corteggiatrice con la quale ha avuto una frequentazione intensa che con il passare del tempo ha appassionato tantissimi fan.

Lacrime e discussioni per Cinzia

Da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio, invece, negli studi di Uomini e donne si parlerà solo di alcuni componenti del parterre Over, in particolare della dama che è stata al centro delle dinamiche per la maggior parte della stagione.

Dopo aver respinto Marco una prima volta, Cinzia si ritroverà di nuovo faccia a faccia con lui e rimarrà impassibile di fronte alle sue lacrime.

Il cavaliere cercherà di farsi perdonare con parole d'amore nei confronti della donna, ma non riuscirà nel suo intento.

La decisione di Mario

Le ultime puntate di Uomini e donne prima della pausa estiva, dunque, avranno come protagonisti Cinzia e i due cavalieri che ha frequentato negli ultimi mesi sia dentro che fuori lo studio.

La dama insisterà per sapere cosa prova Mario per lei, ma non riceverà una risposta che la soddisferà (lui non parlerà mai di sentimenti): i due discuteranno, lei entrerà e uscirà più volte e alla fine sarà l'imprenditore pugliese a mettere un punto alla conoscenza.

Cinzia terminerà quest'edizione del dating-show senza un compagno e ciò potrebbe favorire il suo ritorno a settembre, ma anche quelli dei suoi ormai ex spasimanti Marco e Mario.