Oggi, 29 maggio, gli studi di Uomini e donne chiuderanno i battenti: quella che andrà in onda nel pomeriggio, infatti, sarà l'ultima puntata di una stagione lunga e di grande successo. Le anticipazioni del web svelano che Cinzia Paolini sarà ancora al centro dell'attenzione per via dei suoi tormenti d'amore, poi tutto il cast si unirà agli opinionisti e darà appuntamento a settembre con una nuova edizione.

Gli spoiler di fine stagione

Le ultime puntate di Uomini e donne hanno avuto una sola protagonista: Cinzia ha rubato la scena a tutti i componenti del parterre e lo farà anche nell'appuntamento che chiuderà la stagione, quello che sarà trasmesso in tv venerdì 29 maggio.

Stando alle anticipazioni del web, la dama finirà nella bufera sempre a causa dell'indecisione che mostrerà nei confronti di Marco e Marco, in particolare per le risposte vaghe che darà quando le chiederanno cosa prova per entrambi.

La protagonista del trono Over uscirà e rientrerà più volte e ciò le costerà aspre critiche sia da parte degli opinionisti che da molti "colleghi" del cast.

L'ospitata di Alessandro e Maria Teresa a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 29 maggio si chiuderà con il ritorno in studio di Alessandro e Maria Teresa, una coppia storica che ogni anno viene ospitata agli Elios per raccontare come vanno le cose lontano dai riflettori.

Maria De Filippi aggiornerà il pubblico anche sulle adozioni che ci sono state durante la stagione, poi saluterà tutti e darà appuntamento a settembre, quando inizierà una nuova edizione.

Le opinioni dei fan su Cinzia

Il comportamento di Cinzia ha un po' diviso il pubblico di Uomini e donne: da un lato c'è chi ha adorato lo show che è andato in onda in questi giorni, dall'altro chi ne avrebbe fatto volentieri a meno.

"Non se ne può più di queste sceneggiate", "Questo programma sembra sempre di più un circo", "Spero di non rivederla a settembre", "Meglio di una soap opera", "Ho amato tutto", "Grazie Cinzia, ci mancherai", "Un teatrino per fare ascolti, ci sta", "Lei ci ha regalato il trash di cui abbiamo bisogno, quindi ringraziamola", "Questo cast mi mancherà, saranno tre mesi molto lunghi", si legge su X.