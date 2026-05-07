In queste ore sul web si sta parlando molto di una pungente critica che un ex cavaliere di Uomini e donne ha rivolto agli opinionisti del programma, in particolare a Tina Cipollari. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Biagio Di Maro ha definito "inutili" la maggior parte dei commenti della vamp e poi ha proposto una sua sostituzione con Gemma Galgani.

Le parole dell'ex cavaliere di Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda Tina si è scagliata contro diversi componenti del parterre Over, da Marina alla neo coppia formata da Elisabetta e Sebastiano.

In difesa dei protagonisti del dating-show è intervenuto Biagio, ex cavaliere e personaggio molto discusso delle scorse edizioni.

"Basta con queste dinamiche o con i pettegolezzi inutili, tutto questo non permette alle persone di vivere di emozioni. Tina crea disagi, e anche Gianni. Io proporrei Gemma al posto di lei", ha scritto l'imprenditore campano in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram di recente.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Con buona pace di Biagio, Tina continuerà ad attaccare chi non la convincerà anche nelle puntate che saranno trasmesse in tv nei prossimi giorni.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che prima della fine della stagione ci saranno diversi battibecchi tra l'opinionista e Marina, e Maria De Filippi farà fatica a calmare gli animi in quelle occasioni.

Per quanto riguarda Gemma, tornerà al centro delle dinamiche del programma quando Mario riprenderà posto nel parterre: la dama non nasconderà la sua delusione quando l'imprenditore inviterà a ballare Cinzia e non lei.

Quando finisce l'edizione 2025/2026

In queste ore sono trapelate le date delle ultime registrazioni di Uomini e donne prima delle vacanze: martedì 12 e mercoledì 13 maggio, infatti, il cast si ritroverà in studio per dare appuntamento al pubblico a settembre, quando inizierà una nuova stagione.

All'inizio della prossima settimana, dunque, Ciro farà la sua scelta (non si sa ancora il giorno esatto), ma per vederla in tv i fan dovranno aspettare la fine del mese in corso (probabilmente tra giovedì 28 e venerdì 29).