La puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 25 maggio, è stata dedicata in parte a Cinzia Paolini e ai suoi confronti con Marco Troiani e Mario Lenti in studio. Entro la fine della settimana i telespettatori assisteranno ad altri battibecchi, discussioni che porteranno alla rottura definitiva tra tutti i protagonisti di questo triangolo amoroso.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne

Come andrà a finire tra Cinzia, Marco e Mario? I fan se lo stanno chiedendo da settimane, ovvero da quando l'imprenditore pugliese è rientrato nel parterre e ha riallacciato una conoscenza con la dama di Salerno.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino a venerdì 29 maggio svelano che nessuno dei protagonisti appena citati avrà un lieto fine, anzi tutti e tre chiuderanno la stagione da soli.

Nei prossimi giorni i telespettatori assisteranno a liti, tentativi di riappacificazione, uscite dallo studio e domande scomode, ma nulla di tutto ciò aiuterà a fare chiarezza.

La decisione finale di Cinzia

Per settimane i fan di Uomini e donne si sono chiesti chi avrebbe scelto Cinzia, se avrebbe optato per l'innamorato Marco oppure per il dubbioso Mario.

A pochi giorni dalla fine della stagione si sa già che la dama non prenderà una decisione, anzi sarà uno dei suoi corteggiatori a tirarsi indietro nella puntata che precederà l'inizio della pausa estiva.

Stufo delle domande che gli farà Cinzia per indagare sui suoi sentimenti, Mario chiuderà con lei e si dirà pronto a vivere un'estate da single.

La protagonista del trono Over, invece, uscirà dallo studio delusa dall'atteggiamento dell'imprenditore pugliese che ha frequentato in questo periodo tra alti e bassi.

Il riavvicinamento con Marco tramite i social

Cinzia chiuderà quest'edizione di Uomini e donne da sola, ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora spazio per Marco.

Nei giorni scorsi, infatti, la dama ha scelto di repostare la foto di una lettera con la quale il cavaliere le ha chiesto scusa e ciò farebbe pensare ad un possibile riavvicinamento tra i due.

Tra la protagonista del trono Over e Mario, invece, sarebbe calato il gelo dopo la fine delle registrazioni.