In una delle ultime registrazioni di Uomini e donne della stagione ci sarà la scelta di Ciro Solimeno, attesissima dai fan che in questi mesi si sono appassionati al percorso del giovane e alle sue conoscenze con le corteggiatrici. Stando a quello che si legge sul web a poche ore dall'inizio delle riprese, Martina Calabrò sarebbe leggermente favorita su Elisa Leonardi, ma solo le anticipazioni che trapeleranno martedì e giovedì prossimo sveleranno il nome della nuova fidanzata del tronista campano.

Conto alla rovescia per la fine del trono di Ciro

Chi sceglierà Ciro? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da settimane, e finalmente tra qualche ora riceveranno una risposta definitiva.

Il tronista concluderà il suo percorso in una delle due registrazioni che sono in programma questa settimana, e sul web circoleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio quel giorno.

Il ragazzo si dichiarerà ad una tra Elisa e Martina o martedì 12 o mercoledì 13 maggio, e molto probabilmente saranno i profili social ufficiali del programma a spoilerare tutto con una foto della scelta avvenuta pochi minuti prima.

Polemiche e preferenze sulle corteggiatrici

Stando a quello che è emerso dalle puntate di Uomini e donne che sono state registrate nell'ultimo periodo, Martina sarebbe la corteggiatrice preferita dai genitori di Ciro e invece Elisa quella della maggior parte degli spettatori.

Su entrambe le ragazze si è detto e scritto di tutto in questi giorni, da presunte amicizie con ex "rivali" di Solimeno a contatti social con persone vicine a quest'ultimo.

Alla fine sarà il cuore del tronista a parlare e tra i fan c'è chi non vede l'ora di scoprire quale pretendente avrà la meglio.

Cala il sipario su Uomini e donne 2025/2026

Con la scelta di Ciro si concluderà un'edizione poco fortunata del trono Classico di Uomini e donne.

Da settembre ad oggi, infatti, in studio si sono formate tre coppie e solamente una di queste è ancora unita, quella composta da Sara e Alessio.

Flavio e Nicole si sono detti addio dopo un mese insieme, invece Cristiana ed Ernesto hanno annunciato la rottura pochi giorni fa per ragioni ancora tutte da scoprire.