Sul web si parlava da tempo del gelo che sembra essere calato tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, in particolare del fatto che i due avrebbero smesso di scambiarsi dediche sui social da un giorno all'altro. Oggi, 2 maggio, l'ex tronista di Uomini e donne ha ufficializzato la fine della storia con il fidanzato in un video che ha postato su TikTok per provare a fare chiarezza sulle voci che hanno impazzato nelle ultime settimane.

Due versioni a confronto

Ernesto e Cristiana si sono lasciati? I fan di Uomini e donne se lo sono domandati per giorni, in particolare da quando qualcuno si è accorto che i due hanno smesso di scambiarsi like e parole d'amore sui social, una cosa che hanno sempre fatto in passato.

Il 2 maggio l'ex corteggiatore ha confermato una parte delle voci che circolano sul suo conto, ovvero quelle sul periodo di crisi che starebbe vivendo con la compagna.

L'ex tronista, però, ha fornito una versione un po' diversa e soprattutto più dettagliata della vicenda in un video che ha postato sul suo account di TikTok pochissime ore fa.

Lo sfogo della tronista di Uomini e donne

"Ci siamo ufficialmente lasciati. Tra noi è finita da qualche settimana e mi sembra doveroso rispondere a chi mi chiede cos'è successo", ha esordito Cristiana sui social.

Dopo aver smentito chi sostiene che la sua storia con Ernesto non sarebbe stata reale, l'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: "Mi sono arrivate segnalazioni su cosa sarebbe accaduto ieri sera in un locale a Napoli, dove io non c'ero".

"Lui era lì con alcune ragazze, posso immaginare chi erano. Il problema non si pone perché abbiamo preso strade diverse e lui può fare quello che vuole. Grazie per il supporto che ci avete dato in questi mesi. A lui voglio bene e continuerò a credere nell'amore", ha concluso la ragazza.

Il dubbio di Lorenzo Pugnaloni

La notizia della rottura tra Ernesto e Cristiana ha sorpreso un po' tutti, anche Lorenzo Pugnaloni che solo poche ore fa aveva sentito il ragazzo al telefono.

"Per me questa è una grande presa in giro. Lui mi ha detto che sono in crisi e che stanno cercando di capire e lei annuncia la rottura. Non c'è stato nient'altro di mezzo? Approfondirò", ha commentato l'esperto di gossip su Instagram.