La scelta non è ancora andata in onda su Canale 5, ma Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sono già stati avvistati insieme fuori dallo studi di Uomini e donne. Un video che è diventato virale, infatti, mostra i due nello stesso bar di Catania: chi ha incrociato il tronista e la corteggiatrice per caso ha raccontato che sarebbero affiatatissimi e che avrebbero cercato di non dare nell'occhio nel rispetto delle regole del programma.

Le novità sulla coppia di Uomini e donne

La scelta di Ciro andrà in onda tra il 25 e il 26 maggio, ma i fan più impazienti sanno da quasi due settimane come è andato a finire il percorso del ragazzo a Uomini e donne.

Nel corso della penultima registrazione della stagione, infatti, il tronista si è dichiarato a Elisa e con lei ha cominciato a vivere una storia d'amore lontano dai riflettori.

Venerdì scorso, però, alcuni curiosi hanno avvistato e ripreso la coppia a Catania, in particolare all'interno di un bar molto frequentato dalla gente del posto.

Come va lontano dalle telecamere

Nel video che sta circolando su TikTok, X e Instagram, dunque, si vedono Elisa e Ciro all'interno dello stesso bar: il tronista di Uomini e donne è stato ripreso vicino alla porta d'ingresso, invece la corteggiatrice al tavolino con due sue amiche.

Sul web c'è chi ha cominciato a fantasticare su un possibile litigio tra quelli che sono stati ribattezzato i Solinardi, ma la persona che li ha incontrati e poi registrati ha subito smentito: "Erano affiatatissimi e lei è di una bellezza assurda".

Quando va in onda la scelta su Canale 5

Tecnicamente Elisa e Ciro non possono farsi vedere insieme in pubblico fino alla messa in onda della scelta, ma questa è una pura formalità visto che da più di una settimana si sa come si è concluso il loro percorso a Uomini e donne.

Il tronista e la corteggiatrice potranno cominciare a postare contenuti di coppia da martedì prossimo, quando dovrebbe essere trasmessa in tv l'ultima puntata del dating-show alla quale hanno partecipato.

Sui social c'è grande attesa per le prime foto che i Solinardi condivideranno, soprattutto per quelle che hanno scattato dopo che si sono fidanzati davanti alle telecamere di Canale 5.