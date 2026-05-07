Sono passati diversi giorni dall'ultima apparizione di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa a Uomini e donne, ma sul web si sta ancora parlando di loro per un motivo piuttosto singolare. Stando a quello che ha svelato la pagina Instagram di Opinionista social, la dama e il cavaliere chiederebbero sconti o regali in cambio di foto con i fan: queste segnalazioni arriverebbero da Catania, dove i due si troverebbero attualmente in vacanza.

L'indiscrezione dopo l'addio a Uomini e donne

Di recente Elisabetta e Sebastiano sono tornati a Uomini e donne per annunciare il loro fidanzamento, dopodiché hanno salutato tutti e sono andati via mano nella mano.

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda dell'ultima puntata alla quale hanno partecipato, la dama e il cavaliere sono finiti al centro dell'attenzione per una serie di segnalazioni che, se fossero confermate, potrebbero costargli parecchie critiche.

In queste ore, dunque, alcuni fan avrebbero incontrato i due al mercato di Catania e li avrebbero visti chiedere favori in cambio di foto.

Il retroscena sull'avvistamento a Catania

"Avvistati Elisabetta e Sebastiano, affiatati e sorridenti con tutti. Siamo venuti a conoscenza del fatto che i due chiederebbero sconti o regali per un video o una foto, una specie di scambio di favori. Il vero obiettivo della coppia era questo o è capitato? L'hype è sempre dietro l'angolo", si legge su Instagram il 7 maggio.

Questa segnalazione è destinata a far discutere, a meno che i due non decideranno di intervenire per fare chiarezza su quello che si sta dicendo sul loro conto da quando hanno lasciato Uomini e donne.

Le opinioni dei fan sui social

A conferma del fatto che Elisabetta e Sebastiano sarebbero insieme a Catania, c'è una foto che alcuni fan hanno inviato alla pagina Instagram che per prima ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta richiesta di sconti in cambio di foto.

"Che brutte persone", "Non sono stupita, me lo aspettavo da questi due", "Questo sarebbe il vero amore che lei tanto proclamava in tv?", "Io non ho mai creduto in questa coppia", "Visibilità a non finire", "Finti come pochi", "Lei che ci fa a Catania? Non doveva lavorare?", "Hanno avuto quello che volevano", "Falsi", si legge sul web in queste ore.