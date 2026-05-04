Al termine della puntata di Uomini e donne in cui ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Sebastiano Mignosa, Elisabetta Gigante ha pubblicato una foto con il compagno e ha scritto un paio di frasi che molti hanno interpretato come una frecciatina velenosa nei confronti di Gianni Sperti e Tina Cipollari. La dama ha definito "vuoti" i contenuti di chi ha attaccato lei e il fidanzato in studio, ovvero gli opinionisti del programma.

Critiche per il ritorno a Uomini e donne

Oggi, 4 maggio, a Uomini e donne si è parlato quasi esclusivamente di Sebastiano e del ripensamento che ha avuto a 48 ore dall'uscita dal programma insieme a Simona.

Il ritorno di fiamma tra il cavaliere ed Elisabetta ha fatto storcere il naso a molti, in particolare agli opinionisti che hanno accusato entrambi di aver messo su un siparietto per assicurarsi spazio in trasmissione.

I diretti interessati hanno provato a difendersi dagli attacchi, ma Gianni e Tina hanno portato avanti al loro teoria secondo la quale i due avrebbero un accordo da tempo.

La stoccata sui social

Alla fine della puntata di Uomini e donne della quale sono stati protagonisti, Elisabetta e Sebastiano hanno pubblicato una foto di coppia su Instagram.

Lo scatto è apparso sull'account della dama, ma a colpire i fan sono state le parole che lei ha scelto per descrivere quell'immagine.

"Preferisco noi ai contenuti vuoti di chi parla per fare fiato alla bocca", ha scritto la donna riferendosi a chi l'ha attaccata in studio, in particolare Gianni e Tina.

Le opinioni degli spettatori

Sul web c'è chi si è schierato dalla parte della nuova coppia, e di conseguenza contro gli opinionisti di Uomini e donne.

"A nessuno è mai capitato un periodo di confusione?", "Sebastiano ha capito di chi è davvero innamorato, non può essere una colpa", "Ma dove sarebbe il copione di cui parla Gianni?", "Sono tutti invidiosi di questa coppia che si è formata, anche gli opinionisti", "La trasmissione non serve proprio per questo? Non capisco tutto questo astio", "Sebastiano aveva scelto Simona con la testa, poi ha deciso di ascoltare il cuore", "Gianni e Tina sono stati cafoni oggi", "Il pubblico non si è sentito preso in giro", si legge su X.