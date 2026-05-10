Colpo di scena fuori dagli studi di Uomini e donne: come ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Giada e Nicola si sarebbero già lasciati. Stando a quello che si legge sul web oggi, 10 maggio, a chiudere sarebbe stato il cavaliere dopo appena tre giorni probabilmente per gli stessi motivi che lo hanno portato a scontrarsi con la dama anche davanti alle telecamere.

L'indiscrezione sull'ultima coppia nata a Uomini e donne

Sono passati pochi giorni da quando è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Nicola e Giada hanno annunciato il loro fidanzamento, ma la situazione si sarebbe già ribaltata.

In una storia che ha postato su Instagram il 10 maggio, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha scritto: "Si sono già lasciati, esattamente tre giorni dopo l'uscita dal programma. Ad aver chiuso è stato lui".

Stando a quest'indiscrezione diffusa dall'esperto di gossip, dunque, il cavaliere avrebbe interrotto la relazione con la dama ad appena 72 ore di distanza da quando ha deciso di lasciare la trasmissione per poterla vivere.

Ignoti i motivi della rottura

Al momento non sono trapelate le ragioni per le quali Nicola avrebbe deciso di lasciare Giada, ma probabilmente sarebbero da ricercare nelle incomprensioni che i due hanno avuto sin dall'inizio della loro conoscenza.

Il cavaliere e le dama si sono scontrati molte volte davanti alle telecamere di Uomini e donne, infatti prima di fidanzarsi avevano scelto di abbandonare il parterre ognuno per conto proprio.

A 24 ore da quest'annuncio, però, i due sono tornati in studio per raccontare del ripensamento che avevano avuto la sera precedente e che li aveva portati a volersi dare un'ultima possibilità.

Ultime registrazioni della stagione

Martedì 12 e mercoledì 13 maggio si registreranno le ultime puntate dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, quelle che saranno trasmesse in tv alla fine del mese e che precederanno l'inizio della lunga pausa estiva della trasmissione.

Nicola e Giada potrebbero tornare in studio per un ultimo confronto dopo la rottura, ma solo le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese della prossima settimana faranno chiarezza a riguardo.