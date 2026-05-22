In questi giorni è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Mario Lenti ha ripreso posto nel parterre: dopo un'assenza di circa due mesi, infatti, il cavaliere è tornato in studio e ha subito fatto parlare di sé. Sui social sono stati in molti ad esporsi per contestare la scelta della redazione di riaccogliere l'imprenditore nel cast, considerato dai più un personaggio poco sincero e interessato solo alla visibilità.

Mario torna e crea scompiglio a Uomini e donne

Le ultime puntate di Uomini e donne della stagione avranno come protagonista Mario, che è tornato in studio dopo una lunga assenza.

Quando Maria De Filippi ha annunciato il rientro dell'imprenditore nel parterre maschile, la regia ha indugiato sul volto esterrefatto di Gemma e poi su quello compiaciuto di Cinzia.

Il cavaliere è finito subito al centro delle chiacchiere per un ballo che ha chiesto di fare alla sua ex, una mossa che Galgani non ha gradito e che ha dato il via ad una breve ma accesa discussione.

Il pensiero della gente a casa

La notizia che Mario è di nuovo un cavaliere di Uomini e donne ha fatto storcere il naso a gran parte degli spettatori, in particolare a quelli che non credono né a lui né alle dame che ha frequentato, a partire da Cinzia.

"Ancora?", "Ma cosa ha fatto in faccia? Sembra un altro", "Un bluff vivente", "Ma perché la redazione permette tutto questo?", "Che noia", "Sempre le stesse scenette", "Cinzia non è uscita dal programma con Marco perché sapeva che Mario sarebbe tornato, ne sono certa", "Che squallore", "Un poveraccio", "Un pagliaccio nel circo, tutto giusto", "Gemma ha colto la palla al balzo per tornare al centro dell'attenzione, non vedeva l'ora", si legge su X.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo aver ripreso posto nel parterre, Mario si riavvicinerà a Cinzia e ciò scatenerà la reazione di Marco, ancora innamorato della dama.

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, dunque, terminerà con una serie di confronti tra i tre protagonisti del trono Over, discussioni che non porteranno a nulla di concreto.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che i due cavalieri e la dama di Salerno concluderanno la stagione ognuno per conto proprio.