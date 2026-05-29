Oggi, 29 maggio, è andata in onda l'ultima puntata stagione di Uomini e donne: per più di tre mesi, infatti, il pubblico dovrà fare a meno dei protagonisti del trono Over e delle emozioni che regalano. Tra i fan, però, c'è chi ha avanzato qualche teoria sul futuro di Cinzia Paolini, tra i personaggi più discussi di questa edizione: secondo alcuni, infatti, la dama potrebbe partecipare a Temptation Island con Marco Troiani e poi sarebbe perfetta per il ruolo di concorrete del Grande Fratello Vip.

Le proposte degli spettatori di Uomini e donne

In quest'edizione di Uomini e donne si è parlato molto di Cinzia e dei suoi amori, anzi si potrebbe dire che negli ultimi mesi la dama ha monopolizzato le dinamiche del programma oscurando tutti gli altri componenti del parterre.

A partire da oggi, però, inizia la lunga pausa estiva che il dating-show si concede ogni anno in questo periodo e sui social c'è già chi sente la mancanza dei personaggi più chiacchierati del cast.

"Cinzia e Marco a Temptation Island, per favore", ha scritto un'utente di X dopo aver assistito alla puntata in cui i due si sono confrontati in studio, dietro le quinte e nei camerini degli Elios.

Lo show che conquista il pubblico

Temptation Island non è l'unico programma al quale è stata accostata Cinzia nelle ultime ore: moltissimi spettatori, infatti, sono convinti che la dama di Salerno sarebbe perfetta per un reality-show e ne avrebbe dato prova nelle ultime puntate stagionali di Uomini e donne.

"Il provino per il GF Vip l'ha ampiamente superato", "Ti aspettiamo a marzo nella casa", "Lei è perfetta per format del genere, Mediaset non può lasciarsela scappare", "La concorrente ideale", "Ilary pensaci tu", si legge su X in questi giorni.

Il provino per il GFVIP è ampiamente superato, ti aspettiamo a Marzo 2027 pic.twitter.com/tnPjPSVrqR — Che aria tira❔ (@cheariatira) May 28, 2026

Il ritorno di fiamma con Marco

Le registrazioni di Uomini e donne sono finite da più di due settimane, e Cinzia è già stata avvistata in compagnia del cavaliere che ha scelto di frequentare lontano dalle telecamere.

Come svelano diverse segnalazioni, infatti, la dama è stata fotografata con Marco a Salerno: si dice che l'imprenditore avrebbe raggiunto l'amata e che starebbe cercando di recuperare il loro rapporto dopo le ultime incomprensioni.