L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne non è ancora terminata, ma sono già cominciati i lavori per quella che debutterà a settembre su Canale 5. La redazione è alla ricerca dei personaggi che animeranno la nuova stagione del dating-show, ma Deianira Marzano dà quasi per certa la partecipazione di Raffaella Scuotto nel ruolo di tronista.

I provini durante la pausa estiva

Venerdì 29 maggio andrà in onda l'ultima puntata dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma la redazione è già al lavoro sulla prossima.

Come conferma un promo che è stato trasmesso in tv in queste ore, sono aperti i casting per la nuova stagione del dating-show: chi sogna di incontrare l'anima gemella, dunque, può iscriversi su Witty Tv e candidarsi per i troni Classico e Over.

Durante l'estate, infatti, gli autori provineranno ragazzi e adulti nella speranza di trovare personaggi interessanti da inserire nel cast e quindi da aggiungere a quelli che verranno riconfermati dopo la pausa.

Il rumor sull'ex corteggiatrice Raffaella

Anche se mancano ancora diversi mesi all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, sul web sta già circolando il nome di una ragazza che sarebbe in lizza per il ruolo di tronista.

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano nei giorni scorsi, Raffaella Scuotto sarebbe in pole position per la poltrona rossa.

La giovane ha già partecipato al dating-show un paio d'anni fa, quando è stata corteggiatrice e poi scelta di Brando Ephrikian; oggi l'influencer è single e si dice che sarebbe pronta a rimettersi in gioco nel programma di Canale 5.

Le ultime puntate stagionali di Uomini e donne

Oggi, 25 maggio, è andata in onda una delle ultime puntate di Uomini e donne prima della pausa estiva: la programmazione del dating-show, infatti, si interromperà venerdì 29 e non ricomincerà prima di metà settembre (le registrazioni delle nuove puntate, invece, dovrebbero partire da fine agosto).

In questi giorni il pubblico assisterà alla scelta di Ciro, ad una serie di scontri tra Cinzia e i suoi pretendenti, alle lacrime di Marco, ai dubbi di Mario, alla vittoria di Gemma nella sfilata e all'ospitata della coppia formata da Alessandro e Maria Teresa.