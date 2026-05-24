Le registrazioni di Uomini e donne sono finite più di una settimana fa, ma Marco Troiani e Cinzia Paolini stanno continuando a regalare colpi di scena tramite i loro profili social. Il cavaliere ha postato lo scatto di una nuova lettera d'amore che ha scritto per la dama, e lei ha risposto prima con l'emoji di una rosa rossa e poi con un brano di Gino Paoli con il quale sembra ribadire i dubbi he avrebbe sul sentimento del suo spasimante.

Marco cerca di riconquistare Cinzia

In queste ore sul web si sta parlando molto di Marco e Cinzia per un botta e risposta che hanno avuto su Instagram, uno scambio di dediche e frecciatine che ha attirato l'attenzione di molti curiosi.

La prima mossa l'ha fatta il cavaliere di Uomini e donne, che dopo la fine delle registrazioni ha scritto una lettera d'amore alla dama e l'ha condivisa con i suoi followers.

"Ti chiedo scusa, quelle cose le ho dette solo per gelosia. Ti amo e so che anche tu mi ami", sono le parole che l'imprenditore ha dedicato alla protagonista del trono Over nel weekend.

La risposta della dama di Uomini e donne

La lettera di Marco non è passata inosservata, anzi Cinzia ha deciso di repostarla sul suo account per far sapere a lui e ai fan che l'ha letta e apprezzata.

La dama di Uomini e donne, inoltre, ha commentato questo gesto del cavaliere con l'emoji di una rosa rossa e ciò sembrava un primo passo verso la riappacificazione.

A frenare l'entusiasmo generale, però, è stata la canzone che la protagonista del trono Over ha pubblicato subito dopo sui social: si tratta di un brano di Gino Paoli che parla di dubbi e mancanza di fiducia verso l'amato (Come si fa).

Rapporto in stand-by dentro e fuori lo studio

Come andrà a finire tra Cinzia e Marco? Visto che non ci saranno nuove registrazioni di Uomini e donne prima di agosto, i fan dovranno andare alla ricerca di indizi sui social per capire come si evolverà quest'intricata situazione.

Durante l'estate la dama e il cavaliere saranno liberi di postare quello che vorranno su Instagram, un po' come hanno cominciato a fare subito dopo la fine delle riprese di quest'edizione.

I telespettatori, però, sono convinti che a settembre entrambi saranno di nuovo nel parterre, proprio come Mario Lenti.