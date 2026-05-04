In questi giorni sul web si è parlato moltissimo della rottura tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania, in particolare del video con il quale l'ex tronista di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il fidanzato. I fan più attenti, però, non si sono lasciati sfuggire il like che Sara Gaudenzi ha messo a chi su Instagram le ha scritto che il karma avrebbe dato una lezione di vita a due persone che in passato l'avrebbero criticata sia in studio che nelle interviste.

La frecciatina dell'ex tronista di Uomini e donne

La storia d'amore tra Cristiana ed Ernesto di Uomini e donne è finita ed è stata la ragazza ad annunciarlo con un video che ha postato su TikTok lo scorso weekend.

L'ex tronista non si è sbilanciata molto sulle ragioni della rottura, ma ha parlato in generale di divergenze caratteriali e di vite che non si sarebbero mai incastrate perfettamente lontano dai riflettori.

Tra i curiosi c'è chi non si è lasciato sfuggire il "mi piace" che Sara ha messo ad un commento molto pungente sull'ormai ex coppia, un gesto che in tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di chi l'avrebbe attaccata più volte sia in studio che nelle interviste.

La mossa che non passa inosservata

"I veri falsi erano Cristiana ed Ernesto, ma ci ha pensato il karma a dargli una bella lezione di vita. Hanno parlato male di voi pubblicamente, ma la verità è che siete la coppia più bella e vera", è il commento che Sara ha apprezzato su Instagram poche ore fa.

La protagonista di quest'edizione di Uomini e donne, dunque, sembra concordare con chi ha rivalutato in negativo Ernesto e Cristiana, soprattutto dopo che hanno messo fine ad un rapporto che sui social era stato raccontato come idilliaco fino a pochissimi giorni fa.

La reazione dell'ex corteggiatore Federico

In questi giorni Sara non è stata l'unica a commentare indirettamente la rottura tra Ernesto e Cristiana.

A qualche ora dalla pubblicazione del video con il quale la tronista ha annunciato la fine della relazione con il ragazzo che ha conosciuto a Uomini e donne, Federico ha postato una foto su Instagram e l'ha accompagnata con la seguente didascalia: "La vita è fatta di scelte".

Molti fan hanno interpretato questa frase come una frecciatina del corteggiatore alla giovane che l'ha rifiutato davanti alle telecamere.