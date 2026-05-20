Oggi, 20, maggio è andata una delle ultime puntate di Uomini e donne prima delle vacanze. Gran parte del tempo a disposizione è stato dedicato a Michele e alle sue frequentazioni, ma a colpire i telespettatori sono state le critiche che Maria De Filippi ha mosso al cavaliere dopo aver assistito in silenzio ad una lite con Rosanna Siino.

Scintille negli studi di Uomini e donne

Prima di occuparsi delle ultime esterne di Ciro con Elisa e Martina, la conduttrice di Uomini e donne ha chiamato al centro Michele e gli ha chiesto di parlare delle sue conoscenze di questo periodo.

Mentre il cavaliere si confrontava con una dama, però, Rosanna ha preso la parola e ha cominciato ad attaccarlo: tra i due è nato un vivace battibecco e l'uomo si è lasciato andare a esternazioni poco galanti nei confronti della protagonista del trono Over.

"Ha parlato Miss America, sei alta così. Uno come me non l'hai mai avuto in vita tua", ha detto l'imprenditore nel corso della discussione.

La strigliata della padrona di casa

Quando la lite tra Rosanna e Michele si è placata, Maria De Filippi è intervenuta con un secco rimprovero al cavaliere.

"Io non ti conosco, ma in questa circostanza devo dire che è stata molto fortunata se non ha mai avuto un uomo come te. Stai dando il peggio", ha detto la conduttrice tra gli applausi dei presenti.

"Certo, è sempre colpa degli uomini", ha replicato il diretto interessato visibilmente infastidito dalla critica che aveva appena ricevuto.

L'annuncio di Ciro

Nella seconda parte della puntata di Uomini e donne del 20 maggio si è parlato delle ultime esterne che ha fatto Ciro prima di un importante annuncio.

"Sono pronto a scegliere", ha detto il tronista dopo essersi confrontato sia con Martina che con Elisa sulle sensazioni che ha provato con entrambe.

Le anticipazioni del web svelano che la registrazione in cui Solimeno si dichiarerà alla sua corteggiatrice preferita dovrebbe essere trasmessa in tv la prossima settimana, probabilmente tra lunedì e mercoledì.

Da alcuni giorni, però, si sa che Ciro ha scelto Elisa e con lei sta vivendo una storia d'amore lontano dai riflettori fino a quando non avranno il via libera dalla redazione.