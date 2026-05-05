Quella tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sembra la storia infinita, o meglio questo è quello che pensano i fan di Uomini e donne che da tempo stanno raccogliendo indizi su un possibile ritorno di fiamma tra i due. L'altra sera è stata l'ex tronista ad alimentare involontariamente queste chiacchiere nominando il dj mentre era in live su TikTok: la ragazza non è riuscita a nascondere il suo imbarazzo, ma a colpire tutti è stata la sua mancata smentita alle voci che stanno impazzando in questo periodo.

La gaffe dell'ex tronista di Uomini e donne

Nei giorni in cui Cristiana ed Ernesto hanno ufficializzato la loro rottura, un'amata ex tronista di Uomini e donne si è resa protagonista di una piccola gaffe che sta facendo discutere.

Mentre stava facendo skincare in live su TikTok, Nilufar ha risposto così a chi le ha chiesto perché è tornata a vivere a Napoli: "Sono tornata perché mi ero scocciata di Giordano, eh Milano".

La giovane si è resa conto subito dell'errore che ha commesso nominando l'ex fidanzato al posto della città dove ha abitato negli ultimi anni, infatti è diventata tutta rossa e ha cominciato a ridere in presa all'imbarazzo.

stavo svenendo e lei con me buon proseguimento #gilufar pic.twitter.com/ajBrBvxQcC — marta 🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) May 4, 2026

Nessuna smentita in diretta

Il lapsus di Nilufar non è passato inosservato, anzi sui social se ne sta parlando da diverse ore.

A colpire molti fan di Uomini e donne, però, è stata soprattutto la scelta dell'ex tronista di non smentire le voci che la vorrebbero di nuovo vicina a Giordano a tanti anni di distanza dalla fine della loro storia d'amore.

Se in passato si è esposta più volte per definire "false" le chiacchiere sul ritorno di fiamma con l'ex fidanzato, l'altra sera l'influencer è rimasta in silenzio.

La reazione dei fan sui social

Chi sogna di rivedere insieme Nilufar e Giordano non ha potuto che gioire per quello che è successo in live su TikTok, in particolare per la mancata smentita della ragazza alle voci dell'ultimo periodo.

"Stavo svenendo e lei con me", "Ma come ride, aiuto", "Le è andata a fuoco la faccia", "Ha avuto l'occasione perfetta per smentire e non l'ha fatto", "Sentirle fare quel nome mi ha fatto tremare", "Stava per svenire dall'imbarazzo", "Mi sento male", si legge su X in queste ore.