Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate un paio di settimane fa e delle quali sono disponibili tutte le anticipazioni. Tra i personaggi al centro delle dinamiche della settimana ci sarà Cinzia Paolini, che in studio scoprirà che Marco Troiani ha deciso di lasciare sia lei che la trasmissione. La dama si riavvicinerà a Mario Lenti, ma Gemma Galgani non perderà l'occasione per dirsi gelosa del suo "ex".

Le dinamiche della settimana

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 22 maggio si parlerà tanto di Cinzia e di come reagirà alla notizia che Marco ha chiuso sia con lei che con il programma.

Per tutta la settimana, infatti, il cavaliere non sarà in studio e la dama deciderà di voltare pagina riavvicinandosi ad un suo storico ex, Mario.

Tra i due protagonisti del trono Over ci saranno balli e sguardi complici, una serie di attenzioni che scateneranno la gelosia di Gemma.

Gli spoiler di Uomini e donne

Da lunedì a venerdì prossimo, dunque, il pubblico di Uomini e donne assisterà a scene già viste in quest'edizione: dai lunghi confronti tra Cinzia e Mario agli interventi di Gemma per mettere in discussione l'interesse di entrambi.

Questa dinamica è stata una delle più gettonate in questa stagione, almeno fino a quando il cavaliere non ha lasciato temporaneamente il parterre e la dama di Salerno lo ha rimpiazzato con Marco.

A proposito di quest'ultimo, prima delle vacanze tornerà per chiedere un'altra possibilità a Cinzia e piangerà quando lei gli dirà di "no".

Registrazioni in pausa fino ad agosto

Uomini e donne andrà in onda fino all'ultima settimana di maggio, ma le registrazioni delle puntate sono terminate mercoledì scorso.

Per circa tre mesi e mezzo, dunque, gli studi Elios rimarranno chiusi e la redazione lavorerà sul cast che animerà la prossima stagione.

Molto probabilmente nel parterre Over ci saranno alcune riconferme, soprattutto tra le dame e i cavalieri che non hanno trovato l'anima gemella nel corso di questa edizione: tra loro potrebbero esserci Gemma, Sabrina, Rosanna, Marina, Gloria, Cristina, Cinzia, Marco, Mario, Stafano e Diego.