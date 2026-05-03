Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate alla fine di aprile e delle quali sono disponibili tutte le anticipazioni. La prossima settimana, dunque, i telespettatori assisteranno ad un allontanamento di Cinzia Paolini da Marco, a tantissime discussioni tra i componenti del trono Over e ad un attacco molto duro di Tina Cipollari nei confronti di Marina.

Il tentennamento della dama di Uomini e donne

Nei giorni scorsi i fan di Uomini e donne hanno assistito all'insolita reazione di Marco ad una segnalazione su un flirt che avrebbe avuto con una signora nel periodo in cui era già nel parterre: il cavaliere, infatti, ha sorpreso tutti chiedendo a Cinzia se voleva diventare la sua fidanzata.

Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che la situazione tra i due rimarrà in stallo per diverso tempo, e sarà soprattutto la dama a chiedere dimostrazioni che potrebbero aiutarla a spazzare via tutti i dubbi.

La protagonista del trono Over si allontanerà un po' dall'uomo per il quale ha detto di provare un sentimento, ma non chiuderà definitivamente.

Continua lo scontro tra Marina e Tina

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino all'8 maggio, inoltre, si parlerà molto di Marina e della sua decisione di interrompere la conoscenza con Giancarlo.

La dama finirà al centro delle critiche per questa sua scelta e sarà soprattutto Tina ad attaccarla pesantemente e a lungo davanti alle telecamere.

In settimana finiranno anche altre frequentazioni: Diego chiuderà con Maria dopo una lite e Barbara farà lo stesso con Stefano.

Le novità sul trono di Ciro

Nei giorni in cui sul web non si sta parlando d'altro che della rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro (annunciata da lei con un video su TikTok), tra i fan di Uomini e donne c'è chi è curioso di sapere come si concluderà il percorso di Ciro a Uomini e donne.

In settimana andranno in onda le puntate in cui il tronista rimarrà sorpreso dalla decisione di Elisa di non presentarsi in studio dopo una serie di discussioni, le stesse in cui il ragazzo farà intendere che attualmente la sua corteggiatrice preferita sarebbe Martina.