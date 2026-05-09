Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dall'11 al 15 maggio ci sarà un fidanzamento molto atteso: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Alessio Pili Stella si dichiarerà a Debora Bragetti in modo molto romantico e poi le chiederà di lasciare il programma insieme. Rosanna Siino assisterà a questa scena in silenzio, poi crollerà in lacrime quando Gianni Sperti cercherà di consolarla con un abbraccio.

Scelta in arrivo a Uomini e donne

Da lunedì 11 maggio i fan di Uomini e donne assisteranno a diversi colpi di scena, soprattutto tra i personaggi più chiacchierati del trono Over.

Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, svelano che Alessio farà una romantica dichiarazione d'amore a Debora e poi le chiederà di lasciare la trasmissione da fidanzati.

Dopo il "sì" della dama, tra i due ci saranno baci e parole importanti, il tutto davanti all'altra donna che l'imprenditore ha frequentato in quest'edizione, Rosanna.

Il gesto di Gianni Sperti

Quando Alessio e Debora usciranno dallo studio mano nella mano, Gianni noterà il disagio di Rosanna e proverà a consolarla con un tenero abbraccio.

Questo gesto dell'opinionista farà crollare la dama di Uomini e donne, che non riuscirà a trattenere le lacrime e correrà dietro le quinte.

Stando alle anticipazioni del web, il cavaliere non dovrebbe assistere al pianto della sua ex (sarebbe avvenuto qualche minuto dopo la sua uscita insieme alla nuova fidanzata).

Marco e Cinzia al centro delle polemiche

Fino al 15 maggio su Canale 5 saranno trasmessi anche diversi confronti tra Marco e Cinzia, sempre più in crisi dopo le segnalazioni di una signora che sostiene di aver avuto un flirt con lui fino a poco tempo fa.

Nelle prossime puntate il cavaliere di Uomini e donne apparirà molto nervoso, infatti in un'occasione punterà il dito contro Gemma e le dirà di stare zitta.

Il comportamento del protagonista del trono Over farà storcere il naso a molti, ma non alla dama di Salerno che cercherà di trovare un punto d'incontro con lui sia dentro che fuori lo studio.

Gli opinionisti non risparmieranno critiche ad entrambi, ma soprattutto a Marco per l'atteggiamento che assumerà davanti alle telecamere.