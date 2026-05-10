Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio andranno in onda nuove puntate di Uomini e donne, e sul web sono già disponibili le anticipazioni di molte delle cose che accadranno in studio. Marco perderà le staffe e proverà a zittire Gemma Galgani, poi deciderà di andare via per le critiche che gli rivolgeranno opinionisti e altri componenti del parterre. Paola Fatuzzo e Antonio Marino, invece, racconteranno dei baci che si sono dati all'esterno e Cristina Tenuta interverrà per dire la sua.

Marco esagera e finisce al centro delle critiche

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dall'11 al 15 maggio si parlerà molto di Marco e delle reazioni che avrà quando verrà criticato.

A distanza di qualche minuto da un attacco che gli farà Gemma, il cavaliere le si avvicinerà e le ripeterà di stare zitta con tono rabbioso.

A difendere la dama interverranno sia Gianni Sperti che Diego, poi il protagonista del trono Over uscirà dallo studio e Cinzia lo seguirà per provare a capire le ragioni della sua sfuriata.

Nuovo flirt tra i senior di Uomini e donne

Sempre la prossima settimana Antonio e Paola si accomoderanno al centro e racconteranno di come è iniziata la loro conoscenza.

Quando i due accenneranno ai baci che si sono scambiati fuori dallo studio di Uomini e donne, Cristina (ex fiamma del cavaliere) interverrà per dire che lui non sarebbe realmente interessato alla dama e che la starebbe frequentando solo per far parlare di sé nel programma.

Il ritorno di Elisa in studio

Per quanto riguarda il trono di Ciro, nei prossimi giorni andranno in onda le puntate in cui Elisa farà ritorno in studio dopo una settimana d'assenza.

La corteggiatrice di Uomini e donne dirà di essere lì solo per salutare, ma il tronista ci metterà poco a convincerla a rimanere fino alla giorno della scelta.

Martina non reagirà bene al riavvicinamento tra Ciro e la sua "antagonista", infatti uscirà in lacrime e sconsolata.

Il percorso di Solimeno è agli sgoccioli, infatti martedì 12 maggio si registrerà la puntata in cui lui farà il nome della ragazza con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere, quello della pretendente che gli ha rubato il cuore in questi mesi.