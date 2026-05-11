Oggi, 11 maggio, inizia una nuova settimana e i fan di Uomini e donne si preparano ad assistere a puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Marco finirà al centro delle critiche per un paio di sfuriate, invece Diego Tavani metterà in dubbio Cinzia Paolini e le segnalazioni che le sarebbero arrivate dall'esterno sul cavaliere che ha frequentato nell'ultimo periodo.

Tensioni e liti a Uomini e donne

Tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 15 maggio ci sarà sicuramente Marco, che finirà al centro dell'attenzione sia per il suo altalenante legame con Cinzia che per alcune reazioni sopra le righe che avrà davanti alle telecamere.

Il cavaliere, infatti, non riuscirà a contenere la rabbia quando Gemma lo criticherà, si metterà faccia a faccia con lei e le intimerà di stare zitta perché non saprebbe nulla della sua vita.

Il comportamento dell'imprenditore farà storcere il naso alla maggior parte dei componenti del parterre, ma sarà soprattutto Gianni a intervenire per rimproverarlo.

Diego mette in discussione Cinzia

Questa settimana a Uomini e donne si parlerà molto di Cinzia e del tempo che chiederà a Marco per decidere se portare avanti la loro conoscenza o meno.

In una puntata, però, Diego prenderà la parola e inizierà a dubitare sia della dama che della segnalazione che ha incrinato il suo rapporto con l'imprenditore milanese: secondo il cavaliere, infatti, la protagonista del trono Over potrebbe aver escogitato tutto questo per non dover lasciare il programma, quindi per allungare il brodo e continuare a stare al centro dell'attenzione.

Conto alla rovescia per la scelta di Ciro

Manca sempre meno all'epilogo del trono di Ciro: tra domani e dopodomani (martedì 12 e mercoledì 13 maggio), infatti, si registreranno le ultime puntate di Uomini e donne della stagione e il ragazzo sarà chiamato a fare il nome della corteggiatrice che gli ha rubato il cuore.

Dopo quasi cinque mesi di frequentazione davanti alle telecamere, dunque, il tronista si dichiarerà ad una tra Elisa e Martina e poi attenderà una risposta alla domanda "vuoi essere la mia nuova fidanzata?".