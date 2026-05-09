Mancano pochissimi giorni alla fine del percorso di Ciro Solimeno a Uomini e donne: martedì 12 maggio, infatti, si registrerà la scelta del ragazzo e le anticipazioni sveleranno se ad avere la meglio sarà Elisa Leonardi oppure Martina Calabrò. Nelle ultime ore il tronista ha fatto le ultime esterne con le sue corteggiatrici, poi inizierà a prepararsi alla giornata in cui dovrà dichiararsi alla sua futura fidanzata.

Si avvicina la fine del trono di Ciro

La prossima settimana ci saranno le ultime registrazioni di quest'edizione di Uomini e donne, dopodiché il programma andrà in vacanza almeno fino alla fine di agosto.

La curiosità dei fan è tutta per l'epilogo del trono di Ciro, che è iniziato lo scorso inverno e che ha appassionato sempre più persone puntata dopo puntata.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, il tronista dovrebbe fare la scelta martedì 12 maggio: tra circa tre giorni, dunque, il giovane si dichiarerà ad una tra Elisa e Martina.

L'avvistamento a Catania

Prima di fare il nome della ragazza con la quale vorrebbe fare coppia fuori dagli studi di Uomini e donne, Ciro rivedrà i momenti più belli che ha vissuto con entrambe le sue corteggiatrici e poi commenterà le esterne che ha fatto con loro nei giorni scorsi.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web, Elisa ha deciso di invitare il tronista nella città dove vive: venerdì scorso, infatti, i due sono stati visti e fotografati a Catania con le telecamere al seguito.

Anche Martina dovrebbe aver portato il giovane nei suoi posti del cuore, ma per ora non sono trapelati spoiler della loro ultima esterna.

Cala il sipario su Uomini e donne 2025/2026

La scelta di Ciro si registrerà martedì prossimo, ma le registrazioni di quest'edizione di Uomini e donne finiranno ufficialmente mercoledì 13 maggio.

Anche se il programma andrà in onda fino alla fine del mese in corso, le riprese si fermeranno a metà della prossima settimana e non ricominceranno prima degli ultimi giorni di agosto.

Durante l'estate si riconcorreranno molte voci sui ragazzi che potrebbero accomodarsi sul trono dopo le vacanze, ma anche sulle dame e i cavalieri del parterre over che verranno riconfermati nella nuova stagione.