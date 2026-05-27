Martedì scorso si è chiuso un cerchio: dopo quasi due anni, Ciro Solimeno ha concluso la sua avventura a Uomini e donne e in molti si sono domandati come ha reagito Martina De Ioannon alla scelta che è andata in onda su Canale 5. Ieri sera la ragazza ha fatto una lunga diretta su TikTok e ad un certo punto ha risposto stizzita alle persone che continuavano a chiederle un'opinione sul fidanzamento tra il suo ex ed Elisa Leonardi.

Lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e donne

Lo scorso 26 maggio è andata in onda la scelta di Ciro e molti fan hanno approfittato di una live che ha fatto Martina per chiederle un parere su come si è concluso il percorso del suo ex a Uomini e donne.

L'ex tronista ha cercato di ignorare le tantissime domande che le stavano arrivando sul nuovo amore di Solimeno, poi ad un certo punto ha perso la pazienza e ha detto: "Io pretendo che nella mia diretta si parli di me, se non vi sta bene uscite".

"Mi state facendo la stessa domanda da tre ore, ma cosa vi cambia sapere che penso? Siete pesanti", ha concluso De Ioannon visibilmente infastidita dall'accaduto.

Che pretendi?

‘’Pretendo che nella mia diretta si parla di me, se non ti sta bene esci!! Poi dite che sono io, state da tre ore a farmi la stessa domanda, ma che vi cambia che penso?! Siete pesanti!’’

E FINALMENTEEEEE#coatters — Kiki🌻 ྀིྀི (@kiaraaa97) May 26, 2026

Il parere dei fan sui social

La reazione di Martina alle insistenti domande sul nuovo amore di Ciro ha scatenato i commenti di molti fan che hanno seguito la sua lunga diretta su TikTok.

"Finalmente ha parlato", "15.000 persone l'hanno vista sclerare in live con chi le chiedeva dell'ex, cinema", "Martina sarà sempre la più rilevante", "Ha chiesto rispetto per la sua relazione e per quella della nuova coppia, bravissima", "Io le voglio molto bene", "Per me questa diretta non è stata fatta a caso", "La scelta di Gianmarco la guardò tranquillamente con Ciro affianco, cos'è cambiato stavolta?", "Proprio stasera doveva fare la diretta, che rosicona", si legge su X.

La mossa che fa discutere

Subito dopo la fine della puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Ciro, Martina ha postato un video registrato dal parrucchiere e come sottofondo musicale ha scelto un brano che ha fatto discutere.

Stando a quello che si legge sul web da alcune ore, l'ex tronista avrebbe optato per una canzone che ha fatto da colonna sonare a un'esterna tra Ciro e la corteggiatrice che ha rifiutato, Martina, e secondo molti potrebbe non essere stato un caso.