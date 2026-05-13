Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate il 13 maggio, e che Lorenzo Pugnaloni ha condiviso sul web, svelano che Gemma Galgani ha chiuso la stagione vincendo la sfilata femminile. Alle riprese odierne hanno partecipato anche Alessandro Rausa e la compagna Maria Teresa, ospiti in studio per parlare del loro amore che è nato quasi due anni fa.

Una gioia per Gemma prima delle vacanze

Oggi, 13 maggio, si sono svolte le ultime riprese di Uomini e donne prima delle vacanze: da qui alla fine di agosto, infatti, non ci saranno né registrazioni né anticipazioni sui personaggi più chiacchierati del cast.

Maria De Filippi ha deciso di chiudere l'edizione 2025/2026 con una sfilata delle dame, che hanno calcato la passerella rispettando un tema dato dalla redazione nei giorni precedenti.

A sorpresa a vincere è stata Gemma, che si è classificata al primo posto grazie alla media dei voti dei cavalieri del parterre.

Il ritorno a Uomini e donne che commuove

La registrazione di Uomini e donne del 13 maggio ha fatto calare il sipario su quest'edizione, e la conduttrice ha scelto di salutare il pubblico invitando una coppia storica.

Alessandro e Maria Teresa sono stati ospiti delle riprese odierne e hanno emozionato tutti parlando di come procede la loro relazione lontano dalle telecamere.

In queste puntate non si è parlato del trono Classico, anzi gran parte del tempo a disposizione è stato occupato da un vero e proprio show di Cinzia.

Epilogo amaro per Cinzia

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di Uomini e donne del 13 maggio, dunque, svelano che Cinzia è stata di nuovo messa faccia a faccia con Marco (lo aveva rifiutato nella registrazione del giorno precedente) e per la seconda volta ha detto "no" ad un riavvicinamento.

Pressata dalle critiche degli opinionisti, poi, la dama è uscita dallo studio e il cavaliere le è andato dietro per provare a farla calmare.

Quando è rientrata, però, la protagonista del trono Over ha chiesto a Mario "cosa provi per me?" e non ha ricevuto la risposta che sperava (lui ha tentennato e non ha parlato di sentimenti), così ha chiuso ed è uscita di scena forse definitivamente.