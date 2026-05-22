Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 22 maggio, Marco Troiani ha svelato un retroscena inedito su Cinzia Paolini: il cavaliere, infatti, ha raccontato che la dama ambirebbe a partecipare al Grande Fratello Vip e per questo si sarebbe informata su dove si svolgono i provini dei concorrenti. Molti fan si sono esposti su questo tema, e la maggior parte di loro si è detta favorevole all'eventuale ingresso della protagonista del dating-show nella casa.

Le dichiarazioni di Marco a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda da qui alla fine di maggio si parlerà quasi esclusivamente di Cinzia e delle sue frequentazioni con Mario e Marco.

A proposito di quest'ultimo, in studio ha riportato una confidenza che gli avrebbe fatto la dama nel periodo in cui la loro conoscenza era idilliaca.

"Sei interessata solo alle luci della ribalta, alla visibilità che dà questo programma", ha esordito il cavaliere nell'attacco che ha rivolto a Paolini dopo un secco rifiuto.

"Lei vuole fare il GF Vip, me lo ha detto più volte durante la nostra frequentazione", ha aggiunto l'imprenditore davanti alle telecamere di Canale 5.

Cinzia prima concorrente ufficiale del GF Vip 9 ✨✨✨ #uominiedonne pic.twitter.com/2bs83Q5awP — trashtvstellare (@tvstellare) May 22, 2026

La reazione degli spettatori

Cinzia non ha né confermato né smentito quello che ha detto Marco, ma i fan si sono concentrati su cosa potrebbe regalare la dama di Uomini e donne se partecipasse al GF Vip.

"Cinzia prima concorrente ufficiale della prossima edizione, l'ho deciso io", "Lei salverà la prossima stagione tra U&D e GF", "Dopo aver fatto la tronista per un anno intero è pronta a varcare la soglia della porta rossa", "Sarebbe la concorrente perfetta, Ilary pensaci", "La vedrei benissimo lì", "Autori scritturatela immediatamente", "Dovrebbe entrare di diritto al GF", "Io dico sì", "Dove devo firmare?", si legge su X il 22 maggio.

Finale amaro per Cinzia

La prossima settimana a Uomini e donne si parlerà tantissimo di Cinzia, dei tanti "no" che dirà a Marco e della decisione che prenderà sulla frequentazione con Mario.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama non perdonerà il cavaliere milanese e sceglierà di chiudere anche con il pugliese quando si renderà conto che non proverebbe un forte sentimento nei suoi confronti.