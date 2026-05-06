Da giorni molti fan di Uomini e donne non parlano d'altro che di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, in particolare delle voci che li vorrebbero di nuovo vicini a distanza di sette anni dalla rottura. Alessandro Rosica ha confermato solo una parte di quest'indiscrezione, ovvero quella secondo la quale i due si sarebbero sentiti, ma ha aggiunto che al momento non sarebbero tornati insieme.

Il lapsus dell'ex tronista di Uomini e donne

L'altra sera Nilufar ha nominato Giordano in live su TikTok, o meglio ha pronunciato il suo nome per errore mentre spiegava ai fan perché ha deciso di lasciare Milano per tornare a vivere a Napoli.

"Sono tornata perché mi ero scocciata di Giordano", ha detto l'ex tronista di Uomini e donne.

Questo lapsus ha fatto il giro della rete e sta alimentando le speranze delle persone che vorrebbero vedere riunita una delle coppie più amate della storia del programma, i "Gilufar".

La versione dell'esperto di gossip

Cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano? Se molti fan sembrano quasi convinti che tra i due ci sarebbe un riavvicinamento in corso, Alessandro Rosica ha un'idea un po' diversa della situazione che da giorni è sulla bocca di tutti.

"Se sono tornati insieme? No, ma si sono sentiti. Per ora è un fuoco di paglia e sfruttano l'hype", ha scritto l'esperto di gossip a chi su Instagram gli ha chiesto se sapeva qualcosa sull'ex coppia di Uomini e donne.

L'entusiasmo dei fan sui social

Il silenzio di Nilufar e Giordano sulle voci che li rivorrebbero in coppia non sta facendo altro che alimentare le speranze dei sostenitori del loro amore, gli stessi che da giorni stanno esultando per il lapsus dell'ex tronista di Uomini e donne su TikTok.

"Non riesco a pensare ad altro", "L'ha nominato ed è diventata tutta rossa, non le passerà mai", "Aiuto", "Quindi i Gilufar stanno tornando oppure no?", "Li ho sempre amati", "Sarebbe un sogno rivederli insieme", "Stavolta lei non ha smentito, come mai?", "Stanno nascondendo qualcosa", "Voglio sapere tutto", "L'imbarazzo di lei era evidente", "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano", "Sto aspettando questo momento da anni", si legge sui social.