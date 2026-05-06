Oggi, 6 maggio, si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo in studio. Nel corso delle riprese di questo mercoledì, dunque, Gemma Galgani ha avuto una reazione inaspettata al ballo che Mario Lenti ha fatto con Cinzia Paolini, nel senso che ha ammesso di esserci rimasta male per il mancato invito del cavaliere.

Mario torna al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Nel pomeriggio si sono svolte le ultime riprese di Uomini e donne previste questa settimana, quelle di puntate che il pubblico vedrà in tv dopo la seconda metà di maggio.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web, dunque, svelano che Mario ha parlato del riavvicinamento che ha avuto con Magda, ma ha precisato che si sarebbero visti solo una volta e che non sarebbe scoccata la scintilla.

Il cavaliere ha invitato Cinzia a ballare e Gemma è intervenuta dicendosi delusa e anche un po' gelosa del fatto che l'imprenditore non ha scelto lei.

L'uscita di scena di Marco

Nelle registrazioni di questa settimana è venuta meno una dinamica che ha tenuto banco sia dentro che fuori gli studi di Uomini e donne per molto tempo.

Nelle puntate che sono andate in onda di recente si è parlato tantissimo di Marco, del suo legame con Cinzia e dei "ti amo" che avrebbe detto ad un'altra signora non molto tempo fa.

Da quando è arrivata questa segnalazione dall'esterno, infatti, il cavaliere ha cambiato atteggiamento e col passare del tempo ha preso le distanze sia dalla dama che dalla trasmissione.

In questi giorni l'imprenditore ha scelto di interrompere il suo percorso nel dating-show e secondo gli opinionisti l'avrebbe fatto perché sarebbe stato smascherato.

Si avvicina l'epilogo del trono di Ciro

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si concluderà con la scelta dell'unico tronista del cast.

La prossima settimana, infatti, Ciro comunicherà a tutti il nome della corteggiatrice con la quale vorrebbe fare coppia fuori dallo studio e poi attenderà una sua risposta (il regolamento prevede che la prescelta possa dire "sì" o "no").

Stando a quello che è emerso, Elisa sarebbe la pretendente preferita del pubblico e invece Martina quella dei familiari del protagonista del trono Classico.