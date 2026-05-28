Le registrazioni di Uomini e donne sono terminate da più di due settimane, ma alcuni protagonisti stanno continuando a far discutere. Nei giorni scorsi, ad esempio, Rosanna Siino ha fatto una dolce dedica ad Alessio Pili Stella e la compagna di lui, Debora Bragetti, non ci ha pensato due volte a risponderle con una frecciatina velenosa. Per il momento il cavaliere ha preferito rimanere fuori dal pungente botta e risposta tra le due dame che ha frequentato in quest'edizione del dating-show.

La replica di Debora alla dedica di Rosanna

In questi giorni sul web si è parlato molto della dedica che Rosanna ha fatto ad Alessio dopo la fine di Uomini e donne, un video con il quale lo ha voluto ringraziare per le belle emozioni che le ha fatto provare nei mesi scorsi.

Questa mossa della dama siciliana non è piaciuta né ad una parte del pubblico né alla fidanzata del cavaliere, che sempre sui social ha deciso di replicare il modo molto pungente.

"Vorrei dire a chi pensa di infastidirmi, che c'è stato qualcuno che mi ha allenata per le Olimpiadi", ha scritto Debora nella didascalia di un post che ha caricato su Instagram di recente.

Il dissing tra le dame di Uomini e donne

Rosanna non ha perso l'occasione per controbattere a questa stoccata, infatti sui social ha condiviso un video del suo allenamento in palestra e ha scritto: "Il livello ce l'hai o non ce l'hai. In salita non tutti reggono come me".

Insomma tra le due dame di Uomini e donne sembra esserci in corso un vero e proprio dissing, ma a colpire i fan è anche la mancata presa di posizione di Alessio.

Sebbene sia "l'oggetto del contendere", fino ad ora il cavaliere non è intervenuto né per difendere la fidanzata né per rasserenare gli animi di tutti e chiudere questa polemica.

Le critiche a Rosanna

Questo botta e risposta a distanza sta appassionando i fan di Uomini e donne, ma molti di loro pensano che Rosanna starebbe facendo una brutta figura tentando di inserirsi nella coppia che si è formata in studio meno di un mese fa.

"Lui ha scelto un'altra persona, è una questione di rispetto", "Quando te ne farai una ragione?", "La dignità questa sconosciuta", "Lasciali stare", "Credo che dovresti andare oltre, basta", sono alcune delle critiche che la dama siciliana ha ricevuto dopo la dedica ad Alessio.