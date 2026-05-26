Le registrazioni di Uomini e donne sono terminate quasi due settimane fa, quindi i componenti del cast stanno cominciando a fare un bilancio della stagione alla quale hanno partecipato. Rosanna Siino, ad esempio, ha catturato l'attenzione di molti con un video che ha postato e soprattutto con le parole che ha dedicato al cavaliere che le ha fatto battere il cuore nei mesi scorsi, Alessio Pili Stella.

Il gesto della dama di Uomini e donne

Mentre in tv vengono trasmesse le ultime puntate stagionali di Uomini e donne, i componenti del parterre Over stanno cominciando a condividere pensieri e ricordi con chi li segue sui social.

A due settimane dalla fine delle riprese, ad esempio, Rosanna ha scelto di riassumere il suo percorso in un video che ha subito incuriosito chi lo ha visto perché compare più volte Alessio.

Sotto al post che ha dedicato alla sua partecipazione al dating-show da settembre 2025 a maggio 2026, la dama ha scritto: "Non voglio alimentare nostalgie o ricordi già chiusi, ma per me sono state emozioni vere, nel bene e nel male".

"Un pezzo importante del mio cammino e merita rispetto perché tutto è stato fatto con il cuore. Grazie", ha concluso la protagonista di U&D in quella che tanti hanno interpretato come un dedica neppure troppo velata nei confronti di Alessio.

Aiuto qualcuno deve mandare queste cose alla mia amica Debora (voglio il dissing) pic.twitter.com/GcUcyWXZil — giulia (@gabrielsniceass) May 26, 2026

I commenti dei fan

Il gesto di Rosanna non è passato inosservato, anzi sui social sono stati in molti a commentarlo menzionando anche Debora, l'attuale compagna di Alessio.

"Aiuto", "Qualcuno avvisi Debora, necessito di un dissing tra le due", "Ma come le è venuto in mente?", "Zero dignità", "Cosa sta facendo?", "Questa donna si rende sempre più ridicola", "Non riesco più a difenderla", "Lo fa per ottenere qualcosa, è palese", "Imbarazzante", "Debora rispondile subito", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni di fine stagione

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino a venerdì 29 maggio (le ultime della stagione 2205/2026), si parlerà quasi esclusivamente di Cinzia e dei suoi tormenti d'amore.

La dama rifiuterà più volte Marco e rimarrà delusa dalla freddezza con la quale Mario descriverà il loro rapporto: l'edizione, infatti, si concluderà con un nulla di fatto per tutti i protagonisti di questo triangolo.