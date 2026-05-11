Cosa sta succedendo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato la frase "il lupo perde il pelo ma non il vizio" su Instagram e poi ha invitato i follower a rimanere collegato con il suo account per ulteriori dettagli. Deianira Marzano si è esposta sostenendo che tra i due sarebbe tutto finito a causa di un presunto tradimento del ragazzo.

La mossa social che non passa inosservata

Oggi, 11 maggio, Sara ha attirato l'attenzione di chi la segue sui social condividendo una frase piuttosto significativa.

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Stay tuned", ha scritto la tronista di quest'edizione di Uomini e donne in una storia che ha postato su Instagram poche ore fa.

Sono bastate queste parole per dare il via ad una serie di chiacchiere sulla relazione tra la giovane e Alessio, ovvero il corteggiatore che ha scelto in studio neanche due mesi fa.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

Per il momento Sara non ha dato spiegazioni su cosa starebbe accadendo nella sua vita privata, ma ci ha pensato Deianira Marzano ad alimentare le voci che stanno impazzando su una presunta crisi/rottura con Alessio.

"Si sono lasciati, lui l'ha tradita", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram a poche ore di distanza da quella con la quale la tronista di Uomini e donne ha attirato l'attenzione di molti followers.

Stando a questo rumor ancora tutto da verificare, dunque, la storia d'amore tra Sara e Alessio sarebbe giunta al capolinea e a breve lei potrebbe rompere il silenzio raccontando tutto.

L'addio tra Giada e Nicola di Uomini e donne Over

In queste ore sul web non si sta parlando solo della presunta rottura tra Sara e Alessio, ma anche di quello che sarebbe successo tra due protagonisti del trono Over che hanno lasciato il programma in coppia poco più di una settimana fa.

"Giada e Nicola si sono già lasciati. A chiudere è stato lui tre giorni dopo l'uscita dalla trasmissione", ha svelato Lorenzo Pugnaloni tramite i suoi profili social.

I due potrebbero essere ospiti di una delle ultime registrazioni della stagione per fare chiarezza.